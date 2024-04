Sánchez y Feijóo gobiernan, Ayuso incordia

Ahora los partidos políticos fueron rebasados por los corruptos y en vez de tomar medidas para impedir que los canallas se sirvan de ellos para hacer corrupción, acusándose (y tú más), se dedican a montar el espectáculo con comisiones que solo sirven para liarla a cual más peor para desmoralizarnos cuando su labor es gobernar con limpieza. No olvidemos, que Sánchez es presidente del gobierno de España, pero Feijóo es jefe de la oposición, forma parte de las instituciones democráticas con responsabilidad en el Parlamento, Senado y muchos gobiernos de comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones gobernando en coalición con Vox, por lo que tenemos que concluir que no solo gobierna Sánchez, también gobierna Feijóo, por lo tendrá que dar ejemplo y no derivar sus responsabilidades sobre otros con tantas ansias de alcanzar todo el poder.



A ver si dejan de meterse en líos egoístas y gobiernan sin destruirse y no nos arrastren a nosotros. Eso es el verdadero patriotismo sin necesidad de acaparar la bandera para enfrentar a la ciudadanía.

Feijóo debe dejar gobernar al presidente de España con la misma legitimidad que los gobiernos del PP- Vox. No se olvide que desde la oposición se puede gobernar proponiendo soluciones a los graves problemas de Estado en cumplimiento de la Constitución.



Sánchez como Presidente es responsable de la política Interna y externa de España, dentro de sus competencias, y Feijóo debe responder de las suyas donde gobiernan en los cinco niveles de las administraciones, comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones y Senado. Y convencer a Ayuso de que no le haga tanta sombra limitándose a la comunidad de Madrid y deje de dar lecciones a todos los gobiernos de España, eso le corresponde a Feijóo, presidente del PP, porque da la impresión que Ayuso le está pisando el terreno que le corresponde a él. Ayuso bastante tiene con defender a su comunidad y a su pareja utilizando el poder institucional de presidenta, después de acusar a Sánchez de utilizar todos los poderes del Estado, para engañar a bobos, para defender a un ciudadano privado como dice ella que es su pareja González Amador. Si su pareja es un ciudadano privado, ¿qué hace ella defendiéndolo utilizando el cargo público con ruedas de prensa y en la Cámara autonómica en su lucha particular? Son las incoherencias que tiene Ayuso queriendo sacar partido de todo y dando lecciones de sabiduría sin tener en cuenta lo que ignora, tal como dijo: “que la iglesia inventó la primera universidad” cuando fue una mujer Árabe en Túnez llamada Fátima al-Fihri en el año 1163. Otro ejemplo de su ignorancia es decir que se enteró a los 22 años en viaje al Ecuador que allí también se habla el español. Luego le puso los deberes a la juventud: “hay que inculcarle el esfuerzo, el trabajo, la perseverancia”.



Ayuso gana elecciones por su asesor Miguel A. Rodríguez (MAR) que hizo de ella un icono de revista adobado con la propaganda de Goebbels que decía que la mentira repetida se convertía en verdad. Hay que hilar muy fino, porque en democracia también se cuelan personas nada democráticas y se creen que el poder es solo suyo y fruto de su inteligencia, no enterándose de cuanto ignoran.