Sánchez y Feijóo tienen derecho al poder sin trampas

El poder es imprescindible para cualquier político en democracia para poder gobernar para todos. Pero no todos los candidatos consiguen el poder limpiamente, mienten, prometen para una vez en la cima hacer lo contrario. Pero la tradición del PSOE y la del PP son bien diferenciadas a la vista de los hechos. Esta claro que mientras Sánchez (PSOE) defiende más derechos sociales, Feijóo (PP) defiende recortes sociales y para favorecer a los que más tienen. Quien no lo vea así, es que está ciego, por estar manipulado, o ignora los valores sociales de lo que es beneficiado sin tener en cuenta lo cívico de lo particular de una minoría que vive de la especulación más dura.



Recordemos como gobernó el PP la crisis de 2008 que recortó a la clase media para abajo y favoreció a una élite extractiva; mientras que con el gobierno del PSOE y sus socios salimos mejor parados de la crisis del Covid que muchos gobiernos de otros países cayeron, mientras que en España aún conserva la mayoría progresista en las últimas elecciones que ahora están negociando formar gobierno con Sánchez de presidente. Por eso todas las fuerzas conservadoras quieren evitar con excusas varias sobrepasando los límites democráticos retorciendo la realidad con mentiras queriendo presentar a Sánchez como dictador cuando necesita la mayoría de los diputados del soberano Parlamento.



Es verdad que los nacionalistas catalanes, como Junts con Puigdemont a la cabeza, quieran borrar sus imputaciones para hacer presidente a Sánchez, pero estoy seguro de que no permitirá pactar nada que no sea constitucional, como demostró en su día al votar con Rajoy el art. 155 para rescatar la Generalitat y evitar la independencia. También recordar que Sánchez dimitió de diputado por no estar de acuerdo cuando el PSOE se abstuvo para que saliera Rajoy presidente del Gobierno del PP. Estos hechos demuestran que Sánchez tiene unos valores que hasta ahora no tuvieron otros que solo defienden su status personal, o de grupos especulativos sin tener en cuenta los intereses generales.



Ahora las derechas más extremas fomentan el río revuelto donde mejor se pesca. Siempre que un gobierno quiere legislar en favor de derechos civiles la derecha siempre se opuso para seguir los intereses de una minoría de privilegiados.



La oposición a Sánchez no es nueva desde que salió presidente con una moción de censura al gobierno del PP, que terminó con otras elecciones generales que salió limpia y democráticamente elegido con la mayoría de los diputados como no podía ser de otra forma. Y en esas seguimos. Ahora la disculpa es la amnistía, y antes eran otras cosas, pero la confrontación no es mala si es sin trampas. Llevamos cinco años con la monserga de “se rompe España”, lo que no es verdad por querer tener ideas independentistas, monárquicas y republicanas no se rompa nada, como está demostrado. Tenemos la democracia para la libre opinión y expresión. España no se rompe por el Art. 155 de la Constitución que Sánchez votó con Rajoy para recuperar la Generalitat. La condena a los independentistas se ajustaría a la ley, pero no dejan de ser desproporcionadas en comparación con otros delitos más graves contra los intereses generales.