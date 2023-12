Sanidade ao azar

Novamente, como cada ano, millóns de persoas ilusiónanse coa posibilidade de gañar o Gordo da Lotería de Nadal, o sorteo máis esperado e xeneroso dun mundo cheo de azar por aquí e por acolá. Con todo, a maioría queda cunha man chea de nada e outra cousa de ningunha, ou cun belisco insignificante, e consólase coa frase feita: “o importante é ter saúde”. De tal xeito que este día, o 22 de decembro, xa é considerado o Día da Saúde sen que teña que mediar acordo ou proclama de ningunha institución da diplomacia política internacional. Con todo, debe preguntarse: Pero, que tan certa é esa afirmación nun país onde a saúde e a asistencia sanitaria dependen en gran medida do azar? Que tan afortunados senten os que teñen que esperar meses para unha cita médica, mesmo semanas se é no ámbito da Atención Primaria ou os que ven obrigados a pagar do seu peto medicamentos ou tratamentos que non cobre o Sergas? Que tan tranquilos están os que ven como se recortan os orzamentos públicos destinados á sanidade, mentres se privatizan servizos e deterióranse as condicións laborais dos profesionais sanitarios?. Velaí a dotación orzamentaria do ámbito sanitario galego presentada no Parlamento pola Xunta de Galicia para o 2024, que supón unha renuncia a introducir as melloras que necesita a Sanidade Pública Galega para resolver os graves problemas que a afectan. Estes orzamentos son unha aposta polo desmantelamento progresivo da nosa sanidade pública. Entre moitos aspectos rexeitábeis, visto o gasto en Atención Primaria “a pesar de que este ámbito ten problemas de recursos que limitan a accesibilidade da poboación á asistencia, o gasto crecerá soamente un 3,5% respecto ao ano precedente. Se descontamos a inflación o gasto descende realmente un 18,6 %. O gasto para Atención Primaria queda no 14,2% do total sanitario, moi lonxe do obxectivo do 25% recomendado polas organizacións profesionais e a OMS”, en consideración do movemento SOS Sanidade Pública. En atención hospitalaria, formación de persoal, políticas de saúde pública e no conxunto do gasto sanitario total as cousas van polo mesmo camiño. Continúa o modelo das tesoiras. Curiosamente, son tempos que anteceden a procesos electorais, pero nin con esas. Constátase que máis outra vez unha cousa é predicar e outra dar trigo. Que os compromisos van co vento.

A saúde non pode ser un premio de consolación, senón un dereito fundamental. O dos premios gordos. Con todo, as políticas sanitarias dos últimos anos converteron a saúde nun ben escaso e precario, suxeito á sorte de vivir nunha comunidade autónoma ou outra, de ter unha renda máis ou menos alta, de padecer unha enfermidade máis ou menos grave. Non podemos conformarnos coa resignación dos que perden a lotería. É de xustiza demandar unha sanidade pública, universal, gratuíta e de calidade, que garanta a saúde de todos e todas, sen distincións nin exclusións.

Non podemos deixarnos enganar polo falso consolo dunha frase feita. A saúde é o máis importante, pero non é cuestión de sorte, senón de xustiza. Apurar o novo Centro de Saúde en Vilagarcía, tamén.