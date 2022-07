Sanitarios con medallas pero sen contratos

De tanto aplaudir aos sanitarios durante a pandemia parecía que nos tivéramos esquecido de que os aplausos non pagan as facturas da luz, e de que por moitos tuits que se poñan non haberá comida no forno. Cando empezou a pasar a resaca do máis grave da pandemia desapareceron os aplausos e empezaron a chegar as medallas, que non foron poucas pero que tampouco servían para comprar unha camisa nova ou botarlle gasoil ao coche. E así foi pasando o tempo mentres os que teñen na súa man asinar os contratos aplaudían moito pero asinaban menos.





O goberno de España ven de tomar a decisión de modificar a normativa de contratación para forzar a que se estabilicen máis de 67.000 sanitarios en España, onde o goberno galego recoñece máis de 3.000, pero probablemente sexan algúns máis aínda. Son eses profesionais que lle atenden a vostede un día que chega a urxencias ás 11 da noite, ou a enfermeira que atendeu á súa nai cando estivo ingresada. Son como a médico que vai a visitar á súa avoa a casa, o enfermeiro que lle puxo a vacina contra a COVID, a auxiliar que axuda a facer as curas desa ferida tan molesta despois dunha operación ou a matrona que atende á súa filla neste embarazo. Todos eses profesionais pode que veñan de asinar 2 ou 3 contratos cada mes durante moito tempo, sen saber nunca se os van a renovar e sen ter noticias de cando ían a poder pensar na súa vida a longo prazo. Nunca podían comprar un piso, ter un fillo, nin sequera organizar unhas vacacións.





Non é a solución definitiva nin a panacea do sistema. Seguen a facer falta máis profesionais, para que as listas de espera non sexan enormes, para que non teñamos que esperar unha semana para ver ao médico do centro de saúde ou para que non se leven á pediatra do noso pobo. Pero aínda faltando cousas, dar estabilidade aos profesionais que tanto apreciamos é un gran avance.





Por iso non entendo as reaccións dalgúns políticos, como pasou en Galicia. Seica a este goberno desta nosa Galicia non lle pareceu ben e molestouse moito por este anuncio e esta decisión.





Se cadra será porque, ao fin, quen ten o bolígrafo de asinar contratos é o que queda sinalado e todos podemos preguntarlles, outra vez, por que hai que obrigarlles a que sexan decentes na contratación. Se cadra preferían seguir no mundo de aplaudir moito e dar moitas medallas, pero esquecerse despois de dar contratos dignos.