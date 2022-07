Una de sanitarios y puestos fijos

Uno sigue sorprendiéndose cada vez que lee o escucha declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando las hace en los medios informativos de cabecera en los que suele lanzar mensajes que la mayoría de las veces no están ajustados a la realidad o que pueden resultar un tanto engañosos. Es una técnica de comunicación periodística que utiliza con demasiada frecuencia para dejar sobre la estela de las ondas o la letra impresa de los periódicos y las redes sociales, temas qué de ser ciertos, cosa que no suele ocurrir, serían muy relevantes y demarcadores de que vamos por el buen camino cuando la realidad es todo lo contrario.



El último de estos acontecimientos periodísticos recogido en ese medios más afín, hace referencia a que van a ser estabilizados en sus puestos más de 67.000 trabajadores sanitarios que prestan sus servicios en los centros dependientes de las 17 Comunidades Autónomas. Y en ese medio que hace mucho País, Pedro Sánchez nos ha regalado una auténtica perla como titular:” buscamos acabar con la precarización en la Sanidad”…



Lo que se quiere arrogar como una iniciativa de Gobierno bajo su presidencia es una exigencia europea ante la precariedad laboral que se registra en nuestro país. Los Sindicatos Sanitarios califican la decisión como no es real. La auténtica realidad de todo el proceso es que el tema está en las manos de las Comunidades Autónomas que son las que tienen las competencias plenas sanitarias. Se trata, como en su día reconoció el Ministerio de Sanidad, de un proceso abierto qué con las consiguientes convocatorias de oposiciones ya establecidas, como ocurre en Galicia, que buscan consolidar las plazas, pero nunca hacerlo de forma definitiva puestos de trabajo estables sin pasar por una oposición o la convocatoria de concursos de méritos.



Los profesionales sanitarios no se merecen que se esté jugando con su estabilidad en el puesto de trabajo con falsas promesas que no se pueden cumplir por mucho que las apruebe el Consejo de Minístros. Se merecen todo nuestro respeto y admiración, No podemos olvidar que ellos fueron los auténticos héroes de los años de la pandemia exponiendo sus vidas para salvar las que eran contagiadas por la Covid. El presidente del Gobierno no lo puede olvidar y mucho menos hacer falsas promesas que no puede cumplir.