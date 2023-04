El sectarismo político perjudica a la mayoría

Si un partido cuando le toca gobernar lo hace solo para los suyos está perjudicando a la mayoría.



Si un partido cuando está en la oposición es negativo y se dedica a poner palos en las ruedas al gobierno y además promete que cuando gobierne hará las cosas mejor y luego no cumple nada de lo prometido los votantes deben pasarle factura. Es obligación del votante castigarlo cuando toquen elecciones.



Los ciudadanos/as debemos de dejar de votar a quien nos engañe. Debemos de esforzarnos por aprender más civismo como hacen los ciudadanos de Noruega, Finlandia, Dinamarca y Suiza, que a pesar de ser países que cada uno no pasa de seis millones de habitantes, exigen que sus representantes cumplan con la buena gestión y sean honestos.



En ninguno de esos países se permiten la atrocidad de poner en peligro la renovación de los órganos judiciales en tiempo y forma como se está haciendo en España. Por ejemplo lo que está haciendo el PP con el Poder Judicial y el Supremo que está sin renovar hace más de cinco años. Es imprescindible que para que haya una buena democracia real y Estado de Derecho, tiene que haber una buena justicia porque si no habrá más delincuentes de guante blanco.



La oposición está para fiscalizar al gobierno y los gobiernos no deben ocultar lo que les pide la oposición, pero muchos gobiernos no son transparentes y por ello la oposición fabula y se vuelve agresiva con calumnias y afirmando lo que aún no está probado.



Otro defecto de los partidos es que al día siguiente de las elecciones siguen perdiendo el tiempo haciendo campaña en toda la legislatura, en vez de trabajar en resolver los problemas que en la sociedad se dan. Por lo tanto todos tienen legitimidad de pactar con quien quieran en defensa de los intereses generales. Constantemente se viene acusando al PP de pactar con VOX y estos acusan al PSOE de pactar con Bildu y los independentistas, sabiendo que los dos partidos que gobernaron los cuarenta años de democracia, derecha e izquierda (UCD- PSOE y PP), Suárez, Felipe y Aznar, pactaron gobiernos con los independentistas. Que no nos tomen por ignorantes a los que estamos atentos.



Asistimos estos días a la manipulación de la opinión pública por la “Ley de solo sí es sí” que fue aprobada por todos los ministros de la coalición de gobierno, pero parece ser que no todos los jueces hacen la misma interpretación de la misma, dado que unos le rebajado la pena a 900 condenados y cerca de 100 salieron a la calle.



Pues no se entiende como Feijóo dice que la reforma de esta ley fue propuesta por ellos, cuando fue por el PSOE. Además que Sánchez pidió disculpas a las afectadas por el error de la Ley. Tampoco se entiende cómo Podemos votó en contra criticando al PSOE porque el PP votó a favor de la reforma propuesta por la parte mayoritaria del gobierno del PSOE. Es urgente que ahora el gobierno y oposición se pongan de acuerdo para renovar los órganos judiciales para hacer justicia reparadora y rápida.



Es positivo para los intereses generales que los políticos reconozcan los errores por ser mayores de edad, y no ser niños que niegan la trastada.