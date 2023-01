Los partidos catalanes, con ERC de Cataluña en cabeza, avisan, de que harán enmiendas a la Ley de Sánchez en lo que respecta a la reforma del Código Penal Español. Para adaptarlo a sus exigencias, por los apoyos dados al Gobierno de la Nación, en temas puntuales, además de exigir más capacidad dineraria para sus presupuestos, todo tiene un precio y ERC, lo está poniendo sobre la mesa, para acabar con la unidad de España y propiciar un nuevo referéndum apañado y poder justificar lo injustificable. La separación del territorio nacional, aplicando un principio secesionista y saltarse la Constitución Española de 1978, refrendada por el pueblo español.



Hablan del pueblo, pero no lo sienten, en realidad, solo, piensan en sus logros personales, que la Constitución, no les otorga, para instalar por su cuenta una nueva república en España. Hubo dos en su historia y ambas fracasaron por que llegaron a colapsarse, con tanto radicalismo, la primera en 1873, que apenas duró un año, la segunda, entre seis y ocho años, dependiendo de la zona en que se hallase uno y otro bando. Es decir, ambas en manos radicales terminaron como el Rosario de la Aurora.



Lo malo de este lío, se aguarda tras la redacción de la nueva Ley de Sedición y Malversación, siendo unos pocos los beneficiados, de un modo principal los líderes catalanes condenados por estos delitos. Afines al partido gobernante del Estado de la Nación y de la Comunidad catalana. Escribir una nueva sentencia, bajo el nuevo precepto que se apruebe.



Con lo cual, los privilegios políticos siguen cotizando al alza y el mercado del resto de los ciudadanos a la baja, con lo que, le cuesta a estos últimos, pagar sus impuestos, para luego el Gobierno de turno gastarlos alegremente, al igual que el resto de las administraciones, es el colmo del escándalo social del país, que no sabe nada de la espiral malévola política y la malversación económica y todo sigue igual, no hay remedio para tantos males y estos crecen día a día.



Alguien dijo, en su momento de forma ignorante o premeditada, que el dinero público no era de nadie. Naturalmente, es de los contribuyentes, que con sacrificio obligado, hacen que fluya la liquidez a las arcas públicas de España, para que se administren bien y no se malgasten, como se hace, perjudicando al que contribuye, al estrujarlo, como sí el dinero público, naciese en un árbol y recoger la cosecha. Que más quisieran aquellos, que así sucediese, es lo que tiene la ignorancia de quienes nos gobiernan, no piensan en las necesidades y problemas del pueblo. Solo, se acuerdan al llegar las elecciones.



Ambos casos van a traer la oportunidad de hacer resurgir aquella triste frase, de que en España, pase lo que pase, nunca pasa nada. Y visto lo visto, el autor de la misma, va a tener razón. España y los españoles, están a punto de sufrir un ataque de nervios, hay que ver lo complicado que es España y el sufrimiento de ser español.