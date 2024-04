Separación de Cataluña

El separatismo catalán no es nuevo, se trata de un postulado político, que ansía llevarla a cabo en sus actuales límites territoriales. En 2023, algo más de 53% de sus habitantes, mostraban el deseo de mantenerse unidos a España, mientras que sobre el 39% defendía su separación. Este proceso, dio inicio de forma reciente entre 2012 al 2022, cuando el 17 de octubre de 2017, se aprueba en aquel parlamento autonómico, la declaración de forma unilateral de forjar un futuro, separado de España, algo que tropieza con lo que dice la Constitución Española. Llegando al 1° de octubre del 2018 a realizar un referéndum ilegal, que propició su, suspensión, con todas las consecuencias que hubo en ese espacio de tiempo, hasta llegar al año actual del 2024.



Ahora de nuevo, esta situación se vuelve rocambolesca, al reincidir en las mismas causas de entonces, en un momento que se negocia una amnistía a la medida del prófugo de la Justicia española, Carles Puigdemont. Suplantando la realidad social de aquella comunidad española, en volver a repetir los mismos errores de antes, las exigencias puestas, sobre la mesa están, y harán imposible cualquier negociación u acuerdo posible con los partidos catalanistas.



Ante estas exigencias de nuevo, sólo queda aplicar la ley y dejar fuera, a los que conspiran, y definir, como ilegalizar a cualquier partido, que sigan la directriz de ir en contra de la Constitución establecida y aprobada por el pueblo español en 1978. Sólo de esta forma, se subsanará un problema, que, de seguir, se irá de las manos y se enquistará, desconocemos sus consecuencias posteriores. Habrá que hacer algo para evitar que se siga en esta línea de conspiración unilateral.



A estas alturas, el parlamento catalán, tramita una ley, para volver a declarar de un modo unilateral en 2024 la separación de España, pese a la advertencia de los letrados de la cámara, de ser inadmisible tal proposición. Todo ello de la mano del partido del prófugo de la justicia española, Carles Puigdemont. En un momento de tenso clima político en la negociación de una amnistía del PSOE, al propio mandatario catalán y autor del desafuero cometido entonces.



De momento, la mesa del parlamento catalán, admitió a trámite la Iniciativa Legislativa Popular, en la que reclama de modo unilateral la separación de Cataluña de España (no se puede llamar independencia, porqué no lo es, sino, una secesión en toda regla, Cataluña, es una región de España, no es un territorio ocupado como una colonia, por otro estado colonizador)



Este proyecto separatista esta liderado por un partido no representado en la cámara parlamentaria, siendo Solidaritat Catalana per la Independencia y prosperó al calor de la complicidad de los partidos de la: CUP y JUNTS. Los cuales presionan a Pedro Sánchez, en las negociaciones que puedan finalizar en un acuerdo de fondo, para ultimar dicha separación, mientras se estudia una nueva fórmula para la amnistía de los posibles delitos cometidos, por el citado Puigdemont, en su anterior etapa al frente del gobierno autonómico catalán