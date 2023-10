Servilismo

Ver a algunhas caras do PP comarcal posando na alameda de Vilagarcía hai uns días encheume dunha enorme tenrura. Non puiden evitar pensar que hai algunhas caras que non estaban (seica algún que outro é máis hábil e non se presta a cousas así por moito que os xefes manden axeonllarse), e tamén viume á cabeza intentar reflexionar sobre o que se lles perdía a pretendidos líderes de Catoira, Caldas ou algún outro lugar da contorna en estar ese día en Vilagarcía. Todo asombroso.



Respecto profundamente o traballo e esforzo que cada quen ten que facer por defender o seu salario, pero ás veces resúltame duro ver a xente que creo sensata facer certos paripés. Xa non se trata de sinalar o que todo o mundo ve sobre a reviravolta de funambulista que fixeron os que intentaron (e intentan) facer todo o posible por boicotear ese centro de saúde. Todo o PP en tromba intentouno, tanto dende a Xunta sempre como cando gobernou en Vilagarcía (a historia dos grandes pobos sempre ten épocas escuras).



E incluso sempre traballando en contra porque entenderon que se Vilagarcía consegue un avance é malo para os seus intereses (que intereses serán?).



E así, foto vai e foto ven, cóntase as historias dos cartos que non existen e das promesas que non valen nada (como canta Iván Ferreiro). Para que? Para seguir tirando para diante e, unha vez feito o selfie, xa se pode andar tranquilo ata que os xefes pidan outro esforzo en tragar co que toque.



Agora so lles queda facerse a mesma foto diante do albergue de Carril, para salvarlle a cara aos que levan meses bloqueando que se abra. Se cadra logo poden darse unha voltiña por Cambados e facela diante do asilo, para tapar que a Xunta non quere facer aquí (investir o necesario para manter o uso social) o que está facendo noutros sitios como Ribadeo ou propoñía facer en Pontevedra. Se lles queda tempo poden ir a Caldas ou a O Grove, e buscar onde diantres queren facer un novo centro de saúde, pero que o fagan. E así farían a procesión dos caladiños fotoxénicos. Quedaríalles un álbum de fotos fantástico, e seguro que llo agradecerían moito os seus xefes que son os que deberían de verdade dar a cara polo que non están facendo. Sempre hai quen está disposto a ser servil para saír nunha foto, pero hai fotos que parecen unha caricatura.