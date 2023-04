Servizos Sociais deficientes

A pesar de ser un Concello de máis de 10.000 habitantes, únicamente se conta cunha Traballadora Social para xestionar todo tipo de iniciativas, axudas e programas para atención das persoas que o precisan, sendo necesario contar alomenos con unha ou duas persoas máis, graduadas en Traballo Social debido á saturación que este departamento ten que non da abasto, existindo unha longa lista de espera. O equipo multidisciplinar e os servizos de atención á cidadanía que deberán de estar unificados, están ciscados en varios sitios sin orden nin concierto.



Sangrante é a entrega de bolsas de comida que se fan as persoas, sen criterio nin ordenanza municipal que a regule e á vista dos viandantes, e decir, teñen que ver as persoas que o necesitan quen é quen lle entrega a comida atentando contra a sua dignidade. Totalmente tercermundista, como a antiga beneficencia, un “modus operandi” daqueles gobernantes que queren facer do seu compromiso coa cidadanía, unha rede de venta de favores. Ás persoas non se lle fan “favores” senón que teñen dereitos e é competencia dos Servicios Sociais do Concello cubrir as suas necesidades básicas mediante unha regulación. Ás persoas hai que axudarlles pero dunha forma que non sexa deshonrosa, senón mediante un sistema que non os estigmatice e poidan comprar en calquera supermercado mediante un cheque de alimentos, e evitar que a axuda non sexa unha entrega por responsables municipais, xa que incluso poden existir persoas que por vergoña, cumprindo os requisitos para ter unha axuda, non a soliciten.



No referente aos nenos e nenas, en Vilanova de Arousa non existen programas de conciliación familiar para que, nas vacacións, o Concello se comprometa a buscarlle solucións as familias, que aparte da boa valoración que ten a escola de verán de fútbol, que sae dos bolsillos das familias que o poden costear, non existe ningún plan para que os nenos e nenas poidan ter outras actividades como sí ocurre noutros Concellos. Non existen programas de axudas municipais escolares de libros, material escolar e comedor, nin programas de apoio escolar ou reforzo educativo, nin programas de ocio e tempo libre.



En canto aos nosos maiores, xa pasaron mais de 12 anos dende que unha proposta do PSOE para que o Concello fixera unha oferta á Axencia Tributaria para adquirir o Pazo de Vista Real, fora tido en conta polo Pleno da Corporación, e así adquirilo, cun propósito tan necesario como era a creación dun Centro de Día. Para elo acordouse ese destino en Pleno da Corporación, e incluso a Consellería de Política Social da Xunta, Beatriz Mato, na campaña das eleccións municipais de 2011 indicou que o proxecto xa estaba en marcha, pero o certo é que foi unha promesa e engaño en campaña e o Centro de Día non existe, o que non deixa de ser unha mágoa, habida conta de que sería un estupendo lugar para que os nosos maiores tiveran un lugar de lecer á altura do que se merecen as nosas xeracións pasadas. En lugar deso se inventaron unhas casas do maior que, respectando a quen as instalou a sua conta e risco, non son nin unha solución suficiente nin a mais axeitada, dándose paus de cego que non satisfacen as necesidades das familias con persoas maiores que pretenden una digna solución para os seus seres queridos. Lonxe queda tamén a posta de perfil do Concello no conflicto que ocasionou o peche da Residencia Valle Inclán, co que non só se perdeu unha solución para moitos maiores e moitas familias, senón que ocasionou a perda de moitos postos de traballo. Non deixa de ser contraproducente que non se loite por estes postos e á vez se fagan algaradas por postos de traballo en centros comerciais inexistentes ou en cadenas multinacionais de venta de hamburguesas. Quizáis sexa que as persoas adicadas a traballo social non teñen a mesma categoría, que parece o caso, pois o persoal de axuda e asistencia no fogar do Concello, a pesar de estar ben valorado polos usuarios non disfruta do recoñecemento e da categoría laboral que merece.