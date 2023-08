Síntoma do afecto polo agresor

linguaxe é unha ferramenta poderosa que nos permite comunicarnos e compartir os nosos pensamentos, sentimentos e ideas. Tamén é un instrumento que nos permite dar nome ás cousas. Cando nomeamos algo, dámoslle un significado e unha identidade. Isto axúdanos a entender o mundo que nos rodea e a relacionarnos cos demais. Dar nome ás cousas é importante para o desenvolvemento psicolóxico e social das persoas. Ademais tamén podemos usar a linguaxe para crear metáforas e símbolos. As metáforas son figuras retóricas que comparan dúas cousas que non son similares en aparencia, pero que comparten unha característica común. Os símbolos son obxectos ou imaxes que representan algo máis que o seu significado literal. As metáforas e os símbolos sempre son moi poderosos. Axudan a entender cousas que son difíciles de expresar con palabras. Tamén poden facer doado conectar con outras persoas a un nivel emocional. Abofé.



Todo o antedito vén a conto da lembranza dos sucesos que, fai agora medio século, deron pé ao chamado Síndrome de Estocolmo. Un feito histórico que con moita certeza ten, en boa parte, relato de mito urbano no que a ciencia da psicoloxía social catalogou un trastorno de conducta no que a vítima dun secuestro ou doutro tipo de cativerio desenvolve un vínculo afectivo co seu captador. Este vínculo pode ser tan forte que a vítima pode chegar a defender ao seu captador e a negar a gravidade da situación. Esta síndrome observouse nunha variedade de contextos, incluíndo secuestros, violencia doméstica e abuso sexual. Aínda que non se comprende completamente a causa da Síndrome de Estocolmo, crese que é unha combinación de factores psicolóxicos e sociais.



Este fenómeno psicolóxico, no que as vítimas desenvolven unha estraña lealdade ou simpatía cara a aqueles que lles prexudican, expón interrogantes profundas sobre a natureza do comportamento social e a percepción do poder. No escenario da vida contemporánea, non é raro atoparse con situacións de inxustiza e decisións políticas que van en contra do interese xeral da poboación. Sorprendentemente, en lugar de espertar un fervor unánime en defensa dos dereitos e o benestar colectivo, a miúdo observamos unha reacción paradoxal. Este comportamento pode ser resultado de mecanismos psicolóxicos de defensa, onde a xente busca racionalizar o seu sufrimento ou busca un sentido de pertenza en lugar de enfrontar a crúa realidade. No ámbito político, a síndrome é especialmente notoria. As decisións políticas que claramente socavan o benestar común ás veces atopan apoio daqueles que deberían ser os máis prexudicados. Moito ten a ver coa utilización orientada dos estados de opinión pública ou dunha visión nesgada da realidade. Recoñecer que tal síndrome existe e que pode afectar as nosas decisións é fundamental para contrarrestalo. Fomentar a educación crítica e o pensamento independente pode axudar ás persoas para avaliar as situacións de maneira máis obxectiva e resistir á influencia manipuladora. Afastarse do afecto polo agresor.