Soan campás

Patrimonio cultural inmaterial e expresión das prácticas, representacións, coñecementos e técnicas que as comunidades, grupos e, nalgúns casos, individuos recoñecen como parte da súa herdanza cultural. A diferenza do patrimonio material, que inclúe monumentos e obxectos físicos, este céntrase nas tradicións vivas e dinámicas que se transmiten de xeración en xeración, por iso abarca unha ampla gama de manifestacións. Estás expresións son fundamentais para a identidade colectiva e contribúen á diversidade cultural a nivel global. E niso, a UNESCO desempeña un papel crucial na súa protección e promoción para o que se estableceu a Convención para a Salvagarda do Patrimonio Cultural Inmaterial, que ten como obxectivo conservar e fomentar as prácticas culturais de todo o mundo, recoñecendo a súa importancia na cohesión social e o diálogo intercultural. Este legado intanxible non só reflicte a diversidade cultural, senón que tamén desempeña un papel crucial na construción da memoria social. Testemuños vivos da creatividade humana e a continuidade cultural. A UNESCO desempeña un papel fundamental ao recoñecer e destacar a relevancia destas expresións culturais, outorgándolles o status de “Patrimonio Inmaterial da Humanidade”. Un recoñecemento que sensibiliza da importancia de protexer e valorar o ben.



De tal maneira que “o toque manual de campás” forma parte da Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial da Humanidade da UNESCO. Decisión desta institución cultural no cumio celebrado en Rabat en novembro de 2022. Porque, ao longo dos séculos, o toque de campás serviu como medio de comunicación, cumprindo unha serie de funcións sociais, desde o intercambio de información ata a coordinación, a protección e a cohesión. As mensaxes que se transmiten a través das variadas formas de badaladas, con tantos toques distintos nos que se nota que as campás choran, rin, advirten ou explican mesmo se falan dun home, dunha muller ou dun neno; se hai un lume ou unha inundación; sen esquecer outros ritmos polo paso dunha procesión, ou comezo dunha festa. Cando falamos do toque manual de campás, dicimos dun código, dunha linguaxe que nos leva acompañando “in saeculam saeculorum”. Longo tempo no que as campás foron as encargadas de anunciar as noticias. Cando morría un veciño e cando nacía un neno. Cando casaba alguén ou cando ardía unha casa e a campá chamaba polos veciños para botar unha man para apagar o lume. A campá anunciaba todo, coas técnicas de repenique, volteo ou medio volteo, combinadas coas habilidades dos campaneiros e as características físicas e propiedades acústicas das campás, torres e campanarios. Un coñecemento que transmítese dos campaneiros ás xeracións máis novas e agora a través de grupos ou organizacións de campaneiros que, ademais de documentar e investigar a práctica, tamén tocan, transmiten, instrúen e difunden a arte do toque tradicional das campás. Por iso, xusto é recoñecer e gabar aos Campaneiros de Galiza e ás xentes de Catoira e Rianxo que sumaron activa lembranza no aniversario do “toque manual de campás”. Cultura nosa.