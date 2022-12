A sororidade das comadres

Metáfora, signo e tendencia propia dos tempos actuais nos que se precisa proxectar socialmente veteranas institucións que tradicionalmente desenvolveron o seu labor a porta pechada, chéganos esa pugna anual que promove un concurso público para escoller a chamada palabra do ano. Unha práctica que veñen desenvolvendo as academias lingüísticas en moitos lugares, próximo ou máis afastados; e, loxicamente, tamén a nosa Real Academia Galega que, en parcería coa Fundación Barrié, oferta a web de divulgación do léxico galego nomeada Portal das Palabras.



Enredo que se sustancia nunha votación aberta á comunidade de usuarios da rede de Internet, ao tempo de proxectar imaxe dunha entidade aberta ao campo das novas tecnoloxías da información e da comunicación, amosa tamén a importancia de testar o valor social que se agocha detrás dunha palabra, pola súa popularidade que é resultado do nivel de uso cotiá perante un período de tempo que para este caso é o do ano que vai rematando xa. Velaquí o resultado da última competición.



Comadre é a palabra que se impuxo ás outras en pugna: Candorca, ecocidio, resilencia, autoestima e inflación. Dúas delas aínda están petando á porta do dicionario da nosa lingua, pendente que os honorables titulares da institución teñan a ben abrirlles a súa entrada. Daquela, a iniciativa proposta por ese colectivo de lectoras que se chaman a si mesmas Comadres das Letras, prendeu con forza dende o momento de arranque do concurso para converterse na gañadora final, ademais por goleada nun resultado no que dobra a segunda das finalistas no computo das votacións.



O fondo da escolla popular leva ao vocábulo comadre alén da súa simple definición deste substantivo feminino que nos fala da madriña dunha persoas con relación ao padriño ou aos pais desta; e, doutra parte, nai dunha persoas con relación ao padriño ou á madriña desta. Aínda máis, nada a ver con esa tradición festeira dos xoves de comadres que precede ao domingo de entroido.



Agora colle forza a esencia da fala popular na que esta voz refírese tamén á veciña ou á amiga na que se ten especial confianza. Con este último significado, que lembra as mozas e vellas que se prestan apoio para faceren fronte aos contextos adversos e que se fan tamén compaña nos bos momentos da vida, vén empregándose dende hai moito tempo. Argumento incluído no anuncio público das RAG, no que tamén engaden que bebendo deste herdo tradicional, hoxe reivindícase dende o feminismo consciente, ese concepto de comadre, como un xeito de referirse a aquelas que practican a sororidade, a solidariedade entre mulleres. E, por iso vai nese empeño de moitas comadres deste século que está a camiñar, de teceren redes de visibilidade para a súa mensaxe porque o feminismo e un dos movemento máis determinantes no avance social dos últimos tempos.