Tecnoloxía neuronal e lingua

para o dicionario da nosa lingua, intelixencia é a facultade de coñecer, de comprender e de formar ideas. E como atributo pon énfase en quen ten esa facultade nun grao elevado. Todo ben, certo que definir por extensión para esta palabra, a calidade ou característica do animal que semella posuír esa facultada polo seu comportamento, non ten cuestión se excluímos a especie do ser humano que xa non sei eu se actúa como tal, visto o que hai que ver. Moito menos na outra das apreciacións; e dicir, a calidade da persoa que sabe como actuar segundo as circunstancia. Con todo, retranca aparte, agora contamos cunha versión cibernética que a RAG aínda non vinculou a esta expresión.



Si, é a chamada Intelixencia Artificial, unha das tecnoloxías máis avanzadas e rompedoras do noso tempo histórico. Loxicamente, tamén xera moitos medos e dúbidas sobre as súas implicacións éticas, sociais e económicas. Un dos medos máis comúns é que a IA poida substituír aos humanos en moitos traballos e actividades, provocando desemprego masivo e perda de habilidades. Tamén existe o temor de que a IA poida superar á intelixencia humana e escapar do noso control, poñendo en risco a nosa seguridade e soberanía. Estes medos non son infundados, pero tampouco son inevitables. Esta intelixencia pode ser unha ferramenta poderosa para mellorar a vida, a creatividade e o benestar das persoas, sempre que se deseñe e aplíquese con criterios éticos e humanistas.



Dentro diso, da IA, enmarcamos o concepto das redes neuronais artificiais como parte dos sistemas informáticos inspirados no funcionamento do cerebro humano, que poden aprender dos datos e realizar tarefas complexas como recoñecer imaxes, xerar textos ou traducir entre idiomas. O procesamento da linguaxe natural é unha rama da intelixencia artificial que se ocupa de analizar, entender e xerar linguaxe humana. Certamente ten moitas aplicacións prácticas, como a procura de información, o resumo de textos, a xeración de respostas ou a tradución automática. Con todo, e por sorte, a linguaxe humana é moi complexa e ambigua, o que dificulta o seu tratamento por parte dos sistemas informáticos porén si ofrecen vantaxes para o procesamento da linguaxe natural.



Neste contexto sitúase o Proxecto Nós, liderado pola Universidade compostelá para valorizar a lingua galega na contorna dixital, permitindo xerar os recursos tecnolóxicos precisos para facilitar o desenvolvemento de aplicacións baseadas na Intelixencia Artificial con tecnoloxías da linguaxe, tales como asistentes de voz, tradutores automáticos e axentes de conversa en lingua galega. Promover a presenza do galego, asegurando que a nosa lingua non fique excluída dos novos desenvolvementos TIC, creando para iso ferramentas e recursos de calidade, e de uso gratuíto.

Velaí, as tres primeiras aplicacións, en parcería co Instituto de Lingua: Un tradutor con tecnoloxía neuronal, unha aplicación de comprensión oral con traslado a modo escrito e aínda outra de textos.