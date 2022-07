Tecnoloxía, redes e cultura

Se buscamos a expresión intelixencia artificial no dicionario da lingua galega, este valioso e fundamental instrumento do saber lingüístico remítenos á parte exclusiva do substantivo, ignorando total e absolutamente a parte que corresponde ao adxectivo artificial que por ser parte da construción humana non é aínda avaliable na dimensión do seu efecto sobre o colectivo social. Daquela, pois, intelixencia é a facultade de coñecer, de comprender e de formar ideas; calidade da persoa que sabe como actuar segundo as circunstancias dadas en cada momento. Non sempre.





Alén de todo o antes dito, na conxugación de ámbolos dous vocábulos, intelixencia e artificial, IA, é metáfora de futuro incerto, enigmático e por veces temíbel que se vén de concretar no proxecto “Nodo galicIA”, unha estrutura de colaboración fronteiriza galego-portuguesa coa participación de parceiros institucionais e privados que di procurar as bases dunha Intelixencia Artificial ética e fiable para este noso país. Coa iniciativa semella mellor postular a candidatura galega para optar a fixar aquí a sé da futura Axencia de Supervisión de Intelixencia Artificial, española, misión na que suman a vantaxe de contar coa colaboracións das tres universidades galegas. Completan co obxectivo de acadar así un asesoramento que facilite pescudar a progresiva implantación deste proceso de computación no sector público que vai gañando usos no sector sanitario, económico e de servizos.





É parte da tecnoloxía da información e da comunicación que asaltou as nosas vidas condicionando os nosos hábitos do coñecemento e das relacións entre persoas e no seu ámbito social, introducindo novos e desafiantes campos de produción e consumo cultural, de comportamentos e mesmo de patoloxías derivadas dun mal uso deste novo e radical espazo de convivencia de humanos e máquinas. Aspectos que veñen sendo estudados de xeito sistemático, para avaliar o seu imparábel crecemento aínda que nunha evolución lenta e progresiva, polos paneis estatísticos máis notorios, dende o EUROSTAT, pasando polo Instituto de Estatística estatal, INE, ata chegar no ámbito galego a serie sucesiva dos documentos de sondaxe realizados polo Observatorio da Cultura Galega que vén de publicar o último informe sobre “Cultura e tecnoloxía da información e comunicación 2022”, un documento que describe os principais indicadores relacionados coa evolución das tecnoloxías da información e a comunicación, así como o comportamento na Rede da poboación galega, especialmente naquelas actividades relacionadas coa cultura. Un traballo con precedentes comparativos que amosa o feito de contarmos cada vez con máis dispositivos tecnolóxicos que a súa vez usamos cada vez con máis amplitude e frecuencia. Velaí, aumentan os equipamentos familiares e persoais, a conectividade á rede da Internet nos fogares, o uso nos centros educativos e, con todo iso, o aceso e utilización de fontes culturais, especialmente no que representa a opción da lectura dos medios da prensa, a música, o cinema e outro produtos. E no só pola xente moza.