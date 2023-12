Tempos modernos para formas pasadas

Moitas veces observo a exdirixentes políticos facer xuízos de valor sobre as bondades, capacidades e acertos da actualidade tendo a perspectiva de anteriores tempos, “os seus”, onde consideraban que toda perspectiva era máis noble, máis honesta e, obviamente, máis acertada. Porque poucas cousas hai máis tradicionais que ver a cada xeración considerar que a seguinte non está á mesma altura.



Ademais do interese que ten escoitar opinións contraditorias, e o sempre suxerente atractivo que da o morbo de ver as discrepancias en vivo, observo xente que compara épocas da política coma se puidera ser posible establecer baremos iguais entre tempos. Nada teñen que ver, en realidade, os dirixentes dunha época e doutra por dúas grandes razóns: cada quen é fillo do seu tempo, pero a sociedade tamén o é.



Non creo, en primeiro lugar, que moitos dirixentes políticos que foron destacados durante tempos xa pasados teñan obrigatoriamente que pensar que hoxe todo é un desastre e que debíamos todos copiar dos seus tempos. De feito é evidente que non é así, pois que sexa noticia cando alguén o di tamén amosa que a maioría non o fai. O brillo dalgunha estrela non debe agochar que o ceo é moi grande.



Por outro lado, a sociedade na que vivimos é absolutamente distinta á de hai 25, 30 ou 40 anos. Cando vexo algunha reivindicación que algún político fai de si mesmo penso como se soportaría por entón unha política fiscalizada ata o último documento público, cada detalle, cada xesto, cada discurso. Non imaxino como xestionarían a intensidade e velocidade da información a través de tantos medios de comunicación, internet, redes sociais e unha sociedade máis formada e informada. Debía ser moi distinto gobernar cunha soa canle de televisión, dúas ou tres radios e un par de periódicos con pasarelas sólidas coas élites.



A realidade é que un político dos anos 80 sobreviviría con dificultade á política moderna. O mundo cambiou, os modos cambiaron, as prioridades cambiaron. Probablemente debamos agradecer que unha época como a Transición puidera ser construída nun contexto tan distinto, porque probablemente hoxe romperíase de inmediato. Á inversa, hoxe a flexibilidade, a adaptación e a comprensión da velocidade á que cambian o mundo e as reivindicacións sociais son as grandes virtudes. Dende o presente é necesario apreciar o talento de quen xestionou o seu mundo por entón, aínda que o destino de cada xeración é escoitar como a precedente lle da leccións constantemente. É parte do xogo.