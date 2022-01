Test de antígenos a los hijos de los guardias civiles

Nuestros hijos, los hijos de los guardias civiles, así como los hijos de los militares, no se les permite realizar los test de antígenos, gratuitos, que el Sergas está poniendo al alcance de todos los escolares a su vuelta a las aulas. Los alumnos tienen que presentar su tarjeta sanitaria del Servicio Gallego de Salud, y los hijos de los guardias civiles y militares, no las tenemos, tenemos la tarjeta del ISFAS, así pues nuestros pequeños se quedarán sin saber si están contagiados o no, lo cual es una contradicción con lo que pretende la Consellería de Sanidade, que es el cribar a posibles niños contagiados, además de discriminar una vez más a la guardia civil y militares, como ya ocurrió el pasado año por estas fechas, que cualquiera que tuviera la tarjeta del Sergas podría hacerse la prueba gratuita en la farmacias gallegas menos nosotros.





El Sergas sigue sin querer incluir en sus bases los datos que una y otra vez les ha facilitado el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS).





* Delegado Provincial de la Asociación Pro Guardia Civil (Aprogc)