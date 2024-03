Traballo e igualdade

Cada 8 de marzo vén conmemorándose o Día Internacional da Muller con manifestacións que tinguen de morado as principais vilas e cidades, aquí no ámbito galego e acolá noutros territorios polo mundo adiante. Unha data, antes denominada como o Día da Muller Traballadora, para reivindicar a igualdade entre homes e mulleres, que este 2024 volverá lanzar ás rúas ao movemento feminista e das persoas solidarias coa súa causa. Estas data, certo é que non foi a primeira elixida para que as mulleres protestasen contra o sistema que lles impedía ser libres e ter os mesmos dereitos que os homes. Foron varias mobilizacións as que foron configurando esta efeméride.



A primeira gran concentración para defender os dereitos das mulleres produciuse en 1848. Asúmese, non sen controversia, como simbólico comezo da celebración, o acto do 8 de marzo de 1857 no que as mulleres costureiras concentráronse para esixir a redución da xornada laboral a 10 horas. Unha data que se tomou definitivamente como referencia da loita feminista desde as Nacións Unidas a partir de 1975. Para esta institución, coa ollada global planetaria, este ano fíxase o obxectivo de sensibilización co tema ‘Investir nas mulleres: acelerar o progreso’.



Advirten que lograr a igualdade de xénero e o benestar da muller en todos os ámbitos é máis crucial que nunca se queremos xerar economías prósperas e conseguir un planeta saudable. Pedimento xusto, mágoa é que non existe financiamento suficiente en materia de xénero ao contar cun alarmante déficit anual de 360.000 millóns de dólares en medidas de igualdade para 2030.



Memoria galega tamén nesta loita histórica universal: O 7 de decembro de 1857 as operarias da Fábrica de Tabacos da Coruña deron comezo a unhas protestas en defensa do emprego e dunha mellora nas condicións laborais.



E non era a primeira vez, novas da súa combatividade remóntanse a marzo de 1831, cando as traballadoras da fábrica mobilizáronse contra os axustes na produción, que afectaba directamente o seu poder adquisitivo, mantendo unha folga durante varios días.



Coa loita reivindicativa, algo mudou a mellor. Sen dúbida. Así e todo, vén de coñecerse un informe sindical elaborado pola CIG, abordando a “Situación sociolaboral das mulleres en Galiza. Ano 2023” confirmando que desde o inicio da vida laboral das mulleres até a xubilación, padecen toda unha serie de desigualdades que non teñen causas obxectivas baseadas no desempeño do traballo. As razóns desta desigualdade son múltiples, entre elas a menor remuneración polo mesmo traballo; os tipos de contrato que se lles fan, en moitas ocasións a tempo parcial; carreiras profesionais menos estables obrigadas aos coidados, coa imposible conciliación ou traballos máis precarios. E moitas máis aínda.



Por iso, eliminar a fenda salarial, a pobreza feminizada ou a violencia sobre as mulleres foi, e continúa a ser, a loita que mobilizará á cidadanía este 8 de marzo galego, exixindo “traballo digno en igualdade”.