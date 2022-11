Trabucar trebello con traballo

En días próximos, que están a petar na porta xa, o mundo cultural galego conmemorará o 250 aniversario da morte de frei Martín Sarmiento, finado o 7 de decembro de 1772, en Madrid. Malia ter nacido en Vilafranca do Bierzo, 77 anos antes, e mesmo ser bautizado como Pedro Xosé García Balboa, nome mudado nos anos do inicio conventual; a súa traxectoria humana, intelectual e de compromiso cívico destacou pola súa constante defensa da nosa lingua desde unha perspectiva ilustrada. Entre outras moitas cousas, a el debemos a primeira noticia documentada da literatura galega medieval e as primeiras achegas sobre o nacemento do idioma galego. Obviamente moito ten a ver o feito de pasar a súa nenez, infancia e primeira xuventude en Pontevedra, lugar ao que se trasladou a súa familia ao pouco de ter nacido el; creando un vínculo que foi agrandado na viaxe de sete meses que realizou en 1745; a segunda, facendo que a nosa cultura e lingua fosen o seu centro principal de interese para facer del unha das primeiras voces en reivindicar a capacidade da lingua galega para expresarse en todos os ámbitos, fose no ensino, no traballo ou na liturxia.





Na viaxe antes citada, Sarmiento recolle nome da toponimia e lugares polos que pasa, anota numerosas palabras galegas e, aproveitando a coincidencia cun ano xubilar, inaugura unha ruta alternativa ao Camiño Portugués, dende Pontevedra a Pontecesures que plasmará nun volume erudito que vulgarmente coñecemos por “Viaxe a Galicia”; itinerario hoxe consagrado como Ruta do Padre Sarmiento, preto de douscentos quilómetros que poñen en valor os numerosos atractivos paisaxísticos, patrimoniais, históricos e turísticos das ribeiras da Ría de Pontevedra e de O Salnés.





Da súa preocupación por normalizar a lingua galega no ensino e na igrexa dá conta unha anécdota retranqueira que plasmou nunha reflexión, dentro da súa inmensa obra escrita aínda que non fose publicada en vida, concretada na anécdota dun cura de procedencia foránea ao noso país que, por non saber a lingua propia, trabucaba o sentido do verbo trebellar que el confundía con traballar. Por iso, diante da confesión dunha persoa que manifestaba ter pecado por trebellar; e dicir, entreterse con xogos, bromas ou enredos de carácter sexual; el, o crego ignorante do significado desta palabra en galego, na súa confusión aos penitentes dicíalles que en días festivos só podían “trebellar” unha hora, pero que nos días soltos, seis días cada semana, podían “trebellar” as horas que quixeren. O frade bieito quería que estes curas coñecesen a diferencia entre trebellar e traballar no cantar: “O cura e maila criada xogan aos trebellos; a criada cae de costas e cura cae de fociños”. Sabio.





A efeméride do seu 250 aniversario é causa do Simposio Martín Sarmiento: “De historia natural e de todo xénero de erudición”, que da parcería do Consello da Cultura Galega e do CSIC deu pe a publicación dun colosal tratado que enche cinco grosos tomos; parte fecunda da obra dunha das figuras importante da ilustración española e precursor dos estudos galegos e do galeguismo cultural.