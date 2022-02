Traidores non, corruptos si

Pablo Casado é unha persoa coa que non teño ningún tipo de empatía, as súas declaracións sobre inmigración, clase obreira ou a memoria histórica, fan que non poida sentir ningunha mágoa pola súa marcha. Pero todo o acontecido no Partido Popular durante estos días demostran o que moitos levamos anos denunciando sobre como funciona ese partido e as institucións nas que goberna.





Que é o Partido Popular: un partido ou unha mafia? Diante do modelo de omertá que aplicaron estes días actúan mais como mafia que como organización política. Doutro xeito non se entende que lapiden a quen denuncia unha suposta trama de corrupción e, ao mesmo tempo, salven a sospeitosa de dirixir a trama. Así é como actuán a mafias. Hai que exemplarizar co castigo dos chivatos para que non se multipliquen os faladores dentro dun partido e queden en perigo os negocios e as contornas de quen realmente toma as decisións nas organizacións.





Diante disto, temos que defender a dignidade da acción política, a necesidade de denunciar as actitudes fraudulentas, clientelares e corruptas que manchan, degradan e, de feito, fan imposible a actividade democrática. Eu defendo a política e defendo os políticos. Na miña vida apenas teño visto e recoñecido algúns corruptos, pero teño visto visto decenas, centenares de perosas dignas que sacrifican tempo, benestar, familia e diñeiro por execer a noble acción da política. En todos os partidos e de todas as ideloxías. Por isto, o que ten feito o PP nos últimos días prodúceme noxo e carraxe: defender a persoas que mentres morrían decenas de cidadáns estaban pensando no negocio en lugar de salvar vidas.

Actitudes que non poden ter sitio na vida política.





Este escándalo que acabou con Pablo Casado debería acabar tamén coa presidenta da Comunidade de Madrid, e todas as persoas que a defenden. Non podemos esquecer que para defender o sistema de corrupción do Partido Popular acabamos de enviar en planeadora ao amigo dos narcos e este envío non pareza que sirva para rexenerar o PP senón para que quen mellor coñece as reglas da omertá dirixa o partido.





Só queda o castigo das urnas, pero segue sen entenderse que a corrupción non lle pase factura ao Partido Popular case nunca. Pode ser que unha parte da nosa sociedade acepte este comportamento e unha parte máis aspire a ser parte do sistema corrupto e ter poder dentro del. É triste e lamentable e merecemos unha sociedade mellor na que se castigue ao corrupto en lugar de a quen o sinala.