O tren de Rosalía

A memoria histórica do patrimonio ferroviario é un elemento crave para o coñecemento e o turismo de concellos, caso deste noso, que se viron transformados polo desenvolvemento deste medio de transporte. Valor cultural e social que celebra o 150º aniversario dun fito histórico na industrialización, modernización e avance social; día no que aquel luns 15 de setembro de 1873, en Carril, daquela puxante concello soberano hoxe en día parte sobranceira do de Vilagarcía, se viviu unha xornada desas que fan recordo solemne: A inauguración oficial da liña ferroviaria que unía a súa estación do tren coa de Cornes, nesa época parte do territorio municipal de Conxo; actualmente integrado no de Compostela. Memoria, pois, do primeiro ferrocarril galego e dun dos pioneiros na península Ibérica. Aniversario que debe permitir a reflexión sobre a importancia de preservar e pór en valor o patrimonio industrial, e dentro del o ferroviario, parte esencial da nosa personalidade colectiva. Ocasión para facer pedagoxía dun proxecto coa áncora botada moitos anos atrás, partindo dunha orde ministerial de Fomento, en 1852, e pasando unha década máis tarde pola creación da Xunta Ferroviaria coa finalidade de fundar unha compañía que construíse unha liña férrea entre Santiago e o mar de Arousa; operación liderada por un grupo de persoas no que destacou Domingo Fontán, o recoñecido cartógrafo, logrando poñer a primeira pedra da liña, en Carril, no 1862. Porén, un ano máis tarde, transferíase a concesión a unha nova entidade denominada “Real Sociedade do Ferrocarril Compostelán da Infanta Dona Isabel de Santiago ao Porto de Carril”, extenso nome de pretensión moi descritiva coa que se designou a esta mítica vía ferroviaria que século e medio máis tarde continúa a prestar servizo no transporte da xente. Na materialización deste proxecto que durou case un cuarto de século para sortear os atrancos e dificultade que enfrontou a súa materialización foron sucedéndose persoas no liderado da operación que marcaron a súa persoal pegada, especialmente nos doce anos da construción dun trazado de 42 quilómetros con dous túneles importantes, viadutos para sortear Ulla e Sar; e sete estacións.

Na conmemoración da efeméride daquela primeira viaxe do tren galego, é de xustiza honrar o esforzo, entusiasmo e visión de país dos promotores que soñaron e puxeron andar o proxecto. Para iso, a Editora Alvarellos en parcería co Consorcio de Santiago, vén de publicar atinadamente un libro do xornalista Tomás Cavanna, con prólogo do escritor Suso de Toro, que aborda a historia do primeiro ferrocarril galego asociado á figura da nosa poeta nacional: “O tren de Rosalía”. Aniversario dun día feliz no que “calcúlase que asistiron unhas mil cincocentas persoas. O acto contaba con música e galano da estación e as locomotoras. As autoridades deron renda solta a floridos discursos, sendo recibidos en Carril con xúbilo. Entre outras actividades soltouse ao aire un globo aerostático e deixouse caer sobre o público presente unha choiva de panos bordados”. Historia viva.