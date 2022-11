Tres millóns de euros ao lixo

Esta semana volveu a confirmarse a incapacidade, ou a desidia, do alcalde para xestionar os cartos de todos, as cousas de todos, as necesidades da cidade. O Porto de Vilagarcía vén de ceder as naves do Ramal aos Parquistas de Carril por un módico prezo de apenas 26.000€ ao ano, namentres o concello mercou terreos portuarios no Ramal e na comandancia por máis de 3 millóns de euros.





Quedou demostrado con esa cesión que tanto o alcalde como o grupo de goberno mentiron cando dixeron que non se podía facer outra cousa que mercar os terreos. Mentiron asegurando que a cesión era imposible legalmente. É unha mentira máis de tantas como di o grupo de goberno, pero esta é a máis grave do mandato e que terá máis prexuízos para a cidadanía.





Que se podería facer cos tres millós de euros gastados de forma innecesaria en un terreos que xa eran públicos? Pois o que quixéramos: o novo pavillón de deportes, o arranxo da casa Jaureguízar, o do Piorno da Xunqueira, a recuperación do Balneario da Compostela, incrementar o gasto social, aumentar as axudas as familias, aos estudantes. Unha multitude de cousas útiles e prácticas e, aínda máis, algunhas delas imprescindibles.





Pero foi o capricho do PSdeG de Vilagarcía o que obrigou a gastar os cartos de todos nunha operación inmobiliaria innecesaria da que aínda non se descubriu se ten outro transfundo ademais das escasas capacidades do alcalde na xestión ou das ínfulas de comprador de inmobles pola cidade adiante. Todo para unha mentira que, ademais, arrastra máis mentiras. Por exemplo: a operación de compra dos terreos permitiría tirar as naves do Ramal e abrir Vilagarcía ao mar. Un engano inadmisible por parte do alcalde, unha tomadura de pelo porque agora sabemos que durante 30 anos máis esas naves horrendas permanecerán ocultando a visión do mar desde unha parte da cidade. A ruinosa operación nin sequera vai servir para que o horizonte se abra un pouco. O muro de naves seguirá ocultando a fachada marítima de Vilagarcía e mentres as naves continúen onde quedan as promesas do bulevar do Ramal? Da nova terminal de pasaxeiros? Quedan en outras mentiras do alcalde. Tres millóns de euros menos despois ningunha desas promesas se van cumprir e Vilagarcía ten tres millóns de euros menos para gastar no necesario para a cidade e a súa cidadanía.