Trump vive en Ravella

Ao mesmo tempo que o goberno alcanzou a maioría absoluta contraeu a enfermidade do trumpismo. É unha enfermidade que infecta a todas as accións do goberno e que ten uns síntomas claros: unha máis que evidente institucionalización da mentira como forma de facer; e a utilización da postverdade para xustificar calquera mentira.





No pleno do pasado mes de xaneiro, a concelleiraTania García afirmou que existía un estudo de mobilidade que garantía a compatibilidade do futuro centro de saúde na comandancia e o tráfico na contorna unha vez que o centro comezase a funcionar. A concelleira afirmou tamén, con toda a normalidade, que ese estudo estaba en posesión da Consellería de Sanidade. A mediados de febreiro sabemos que todo é mentira: non existe ese estudo de mobilidade. Hai un informe de tráfico e este informe nunca foi remitido á Consellería.





Mentir ao pleno, mentir á cidadanía, dicir unha cousa por outra non é a primeira vez que pasa con este goberno municipal. Nin sequera é a primeira vez que pasa con asuntos da ordenación do tráfico na cidade. Lembremos: o alcalde afirmou que existía un informe de tráfico que permitía que houbese tráfico rodado os días de mercado na contorna da Praza de Abastos. A verdade é que ese informe foi redactado en data posterior ao anuncio do alcalde. Primeiro mentiu e, despois, cubriu a mentira pedindo a alguén que fixera o informe para xustificar a súa decisión.





A gravidade destas actuacións debería conlevar consecuencias para os responsables. Que tipo de alcalde ou concelleira pode mentir nun pleno? Primeiro polo sentido da actuación política. Segundo pola escasa intelixencia que demostra: todo está gravado e a oposición consegue enteirarse de todo pese as negativas do goberno a deixar examinar os expedientes. Só alguén que calcula que unha maioría absoluta permite impunidade mente nun pleno sabendo que uns días despois será refutado pola realidade. Pero mentir a un pleno, non explicar as negociacións, negar a revisión dos expedientes é un perigo para a democracia e para o futuro de Vilagarcía. Ten o perigo de converter unha maioría absoluta nunha maioría absolutista.

Ten o perigo do trumpismo.





A ciencia explica que a realidade é continxente. As cousas pasan e un cometido da política é estar preparado para elas. Pero os plenos de Vilagarcía son literarios. Antes de que comecen xa sabemos como vai funcionar a orde do día: o goberno vai mentir. Mentirá ao pleno, mentirá á cidadanía, mentirá aos seus votantes. A historia recente explica que os gobernos de maioría absoluta tamén acaban. Así pasou ata agora en Vilagarcía. A coiraza da maioría absoluta non converte aos gobernos en invencibles nin en eternos. Tamén está a historia dos dinosaurios. Non entenderon o meteorito que viña. Un consello con sentidiño ao goberno é que entendan que o meteorito téñeno dentro e que cada vez que o goberno minte, o meteorito incrementa a súa posibilidade de impactar sobre o concello.





Tampouco están vendo o meteorito todos os que cuestionan que grupos de ideoloxías distintas e distantes se reúnan para defender un argumento que ten sentido para a cidadanía. Porque a defensa dos intereses da cidadanía é o primeiro argumento da política. Levamos moito tempo confundindo a política de partidos co hooliganismo. E isto tamén forma parte do meteorito.