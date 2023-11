Unha cartografía social

Cartografía, no dicionario, é substantivo feminino que informa desa ciencia ou técnica para elaboración de cartas e planos xeográficos, mapas ou outro material similar. Con todo se tratamos da “cartografía social”, como metáfora é unha forma poderosa de representar o compromiso e o activismo nunha comunidade específica. Do mesmo xeito que un mapa xeográfico describe a topografía física dunha área, a cartografía social busca representar a topografía das interaccións humanas, os recursos comunitarios e as iniciativas de cambio social nun territorio particular, soportadas sobre as columnas capitais do voluntariado, compromiso e activismo por unha causa necesaria e xusta. Aquí, cada iniciativa convértese nun punto do mapa, mostrando a diversidade de esforzos para abordar, con acento feminino, problemas sociais específicos. Do mesmo xeito que os mapas mostran rutas e conexións entre lugares, a cartografía social destaca as redes e conexións entre colectivos e persoas, organizacións e comunidades. Estas conexións son esenciais para construír un movemento sólido e sostible nos traballos, nas iniciativas e na loita por unha causa necesaria e xusta con identidade, idioma e personalidade de seu. Así, a cartografía social tamén representa os camiños de cambio, indicando como as diversas iniciativas e accións contribúen á transformación social. Estes camiños poden ser complexos e sinuosos, pero a idea é mostrar como cada esforzo contribúe ao progreso xeral cara a unha sociedade máis xusta e equitativa. En resumo, a metáfora da cartografía social proporciona unha maneira visual e conceptual de entender e comunicar a complexidade do compromiso social e o activismo nunha comunidade específica. Mostra que, igual que un mapa xeográfico, a acción colectiva e a participación cidadá son elementos crave para navegar polo territorio dos problemas sociais e avanzar cara a un cambio positivo.



Velaí, se combinamos os conceptos arte e activismo, sáenos “artivismo”, nova palabra que non incluirá a RAG no dicionario da lingua galega mais resulta unha construción simbólica perfecta para sinalar o uso de medios artísticos como xeito de transformación social e como “forma activa de loitar contra as inxustizas e desigualdades na sociedade”. Así o explica a Asemblea de Cooperación pola Paz de Galiza que presentou, días atrás, unha ‘cartografía social’ da arte activista no ámbito territorial galego, un mapa realizado pola cooperativa Arabías no que presenta información, ligazóns e detalles sobre proxectos que se están levando a cabo por todo o país, e que involucran perfís e colectivos moi distintos, como redes, compañías teatrais, pintoras ou festivas entre outros. Nesta web de perspectiva feminista, enlaces no mapa permiten acceder á manchea de iniciativas e propostas, entre elas á de “Festivala: Mulleres creando”, un festival en Vilagarcía organizado por “O soño de Lilith”, que outorga visibilidade ás mulleres creadoras e á súa vez critica a eses festivais onde as mulleres ocupan un segundo plano, “se teñen a sorte de facelo”, sendo os homes os protagonistas e os pratos fortes dos certames que tanta mocidade están a mover. Cartografía útil.