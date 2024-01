El Arosa ha hecho los deberes en el mercado de invierno. Más vale tarde que nunca. Los fichajes de Iñaki Leonardo y Santi Gegunde, procedentes de Segunda RFEF, elevan el nivel de la plantilla. Más acorde ahora con el objetivo marcado de ser campeón. La primera vuelta no ha sido buena, pero queda tiempo y partidos para enmendar la plana. Ahora el equipo eleva su calidad, la competencia y las alternativas en ataque de cara a un hipotético play-off. El título incluso no se puede descartar. El Arosa ya no tiene nada que envidiar al Bergantiños en cuanto a plantilla. Toca sacarle partido y traducir los empates en más victorias, para generarse una oportunidad de dar caza al líder y cambiar triunfos morales por triunfos que dan puntos ante rivales directos.



La directiva, con la caja llena gracias a la Copa Rey, ha hecho el esfuerzo que la afición pedía. El último en llegar parece una apuesta clara del presidente, alentado por todos los socios que le reclamaban en la calle fichar a otro delantero. El mercado se movió más de lo esperado. Del propio Villalbés, que no se fía de su puntuación y está haciendo cambios en el plantel, salió hace semanas el ex del Polvorín Cristian, al que no llamó ningún Tercera y acabó en La Nucía. Gegunde no es el central o lateral zurdo que quizá hubiese preferido el entrenador en estos momentos. Tampoco es un delantero goleador, pero es un jugador diferencial en ataque, de los que mejora la jugada cuando le llega el balón gracias a su calidad técnica y visión de juego. Un gran socio para compañeros como Iñaki, Martín Diz, Concheiro o el propio Leonardo. Y el complemento perfecto para delanteros de trabajo y de área como Sylla, Rubo y Borja.



Él mismo se definió en su presentación como un futbolista de “finura”. Es un delantero con alma de mediapunta. Un cromo diferente. Por eso ahora el foco se pone en el entrenador, que es el que debe sacarle el jugo. Luisito suma más mimbres para hacer el cesto, que no es nada barato. Los que pagan casi toda la fiesta, socios y patrocinadores, pueden ilusionarse.