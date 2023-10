CCon certeza, os valores intanxibles nunha empresa desempeñan un papel fundamental no seu éxito económico. Estes activos inmateriais a miúdo pasan desapercibidos, pero o seu impacto na rendibilidade da empresa é innegable. Unha marca forte impulsa a lealdade do cliente, abrir novas oportunidades de mercado e garantir máis lucro. Os consumidores confían nestas marcas e están dispostos a pagar máis polos seus produtos e servizos. O universo das linguas nas comunidades nacionais con idioma propio, tamén desempeñan un papel crucial. A preservación e promoción dun idioma e a súa cultura crean beneficios económicos significativos. Un idioma forte e vibrante impulsa o turismo, facilita o comercio e abre oportunidades no mercado. A marca e a riqueza cultural das linguas son exemplos claros de como o intanxible pode ter un impacto tanxible na economía. Fomentar e protexer estes valores non só é unha cuestión de identidade, senón tamén un investimento intelixente no crecemento e a sustentabilidade económica.



Velaí un informe do Consello da Cultura Galega: “O valor económico do galego”. È un documento sen precedente que detalla a contribución da lingua ao conxunto da economía da Galiza. Así, cos datos achegados no estudo, sabemos que o impacto directo, indirecto ou inducido das actividades vinculadas á lingua galega ascende a preto de tres mil millóns de euros de valor engadido; e supón case cincuenta mil postos de traballo equivalentes. Os datos foron tratados polo Observatorio da Cultura Galega coa participación de profesores e investigadores do Instituto de Estudos e Desenvolvemento da Galiza.



A tese de partida da investigación apunta que a lingua ten unha industria e un mercado propios, que pode ser contado en números. A lingua ten un valor estratéxico e pódese medir en termos económicos, constatados neste informe, que estima o valor da lingua galega en catro grandes diferentes sectores culturais: industrias culturais e dos medios de comunicación, industrias da lingua, educación e administracións públicas. Publicación que cadra coa conmemoración do Día da Galeguidade Empresarial que serviu de marco para que as tres universidades públicas galegas subscribiran un pronunciamento sobre a “necesaria incorporación da lingua galega ao mundo empresarial”. Porque a lingua galega é un medio para conseguir a cohesión social e acrecentar a autoestima da cidadanía. Por ese motivo, as tres universidades apelan ás empresas “radicadas no noso territorio a iniciar un proceso de incorporación progresiva da lingua galega nas súas actividades nas relacións laborais, na publicidade, etiquetaxe e demais manifestación da actividade empresarial”. Tal e como contempla o documento subscrito polas tres institucións, “no ámbito socioeconómico a cultura da cooficialidade lingüística segue amosando grandes espazos de indiferenza, malia os avances acadados nos últimos anos en sectores da alimentación nos que a etiquetaxe en lingua galega está cada vez máis presente. Unha anomalía que debemos corrixir para fortalecernos como comunidade con sinais de identidade propios”. Si, o idioma galego é patrimonio de identidade e cultura propia e de valor económico e social.