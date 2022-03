on podo escribir máis que desde a mais profunda indignación, dende ao visceral do entendemento ao ver como nos chuchan as vidas, literal e economicamente. Como nos falan dunha traxedia para poder saquearnos comodamente.



A atrocidade da guerra na Ucraína está deixando claras algunhas cousas: primeiro; que quen sofren os desvaríos dos oligarcas e poderosos son sempre os mesmos: o pobo. E segundo: que o que realmente importa non sos as bandeiras, nin as fronteiras, nin tan sequera as vidas, o que importa aos amos do mundo é unicamente o beneficio económico. Unha vez máis e coma sempre. O beneficio a calquera custo.



A negociación e a paz son a única saída. Pero namentres todos estamos preocupados polas vidas da xente, os de sempre están a facer contas de como incrementar os seus multimillonarios beneficios. A indecente escalada dos prezos da enerxía, da luz, do gas e o petróleo, gardan unha relación coa guerra, pero sobre todo teñen a ver coa avaricia dos poderosos. Están utilizando o trance da guerra para sumarlle outra porcentaxe aos seus beneficios. Se antes ganaban o 20%, coa guerra ganan o 40%.



Dende Europa sinvergoñas como Borrel explican que temos que reducir o consumo de calefacción, que temos que deixar que os fillos pasen frío. Pero non lle pide a ningún dos capitalistas criminais das eléctricas que renuncie sequera a unha parte dos seus beneficios. Cando chegue final de ano, veremos como as enerxéticas van anunciar uns beneficios espectaculares mentres nos estivemos reducindo o consumo ou pasamos algo de frío para aforrar uns euros. Nos pertamos, eles incrementaron o seu capital cuns beneficios que, outra vez máis na historia, están regados con sangue de xente inocente.



O audaz, o valente sería que os sacrificios foran de quen pode facelos. O audaz, o valente, o que sería liderato para esta situación é que as grandes corporacións, as eléctricas soubesen o que é a responsabilidade de vivir en sociedade e limitasen os beneficios. O audaz sería que quen goberna soubera indicarlle ese camiño as grandísimas empresas. Pero a resposta é a mesma: que aperten o cinto os de abaixo de todo.



Pero as enerxéticas non son as únicas que aproveitan a traxedia bélica para facer máis caixa. As grandes cadeas alimentarias incrementan os prezos dos produtos básicos de consumo desde que xa están nos estantes, antes de ser afectados pola guerra. Foron colleitados en tempos de paz, foron envasados en tempo de paz e colocados nos supermercados en tempos de paz. Pero o prezo xa é de economía de guerra. Non explican a trampa porque mentres tanto ao pé da caixa están pedindo que does cartos para enviar a Ucraína. Levan os cartos con trampa e fanse os solidarios co cartos que teremos que poñer nós e dos que presumirán como se fosen deles cando sexan entregados ás organizacións humanitarias. Son cousas que non son de recibo e por iso se esconden para facelas. Non é de recibo que as fagan, non é de recibo que o goberno as consinta. Non é aceptable que nos rouben a cesta da compra e que teñamos que financiarlle a súa campaña de imaxe filantrópica. Son vampiros. Como dicía o Zeca Afonso: Eles comem tudo, eles comem tudo / Eles comen tudo e não deixam nada.