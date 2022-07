Varela non sabe gobernar

Cando un dirixente político se escuda nos seus subordinados é un dirixente indigno. Levo meses denunciando que Alberto Varela utiliza a alcaldía como a súa propiedade, nun afán desesperado de aparentar. As cousas non deben estar moi claras para a futura maioría porque nos últimos meses Alberto Varela, alcalde seica de Vilagarcía, está embarcado nunha voráxine de recepcións institucionais a deportistas, clubes, artistas e un longo etécetera. Facer que fai.





Casualmente quen recibe a estas persoas, que certamente merecen estas homenaxes, é o concello. Porque hai que lembrarlle ao alcalde que estes son actos institucionais. Pero Alberto Varela nunca convida nin avisa ao resto da oposición, esquece esa condición de ser alcalde que é ser o alcalde de todos os vilagarciáns, incluso dos que non votaron por el, e utiliza de forma partidista e espúrea o goberno e os votos que lle deron.





Pero esta semana aconteceu algo que é certamente lamentable e impropio dun alcalde de “categoría”. Inaugurábase o monolito en honor da loita contra o narcotráfico. Ningún dos membros da corporación que non fose do grupo de goberno foi convidado. É un feito e unha actitude lamentable e que eu denunciei nas redes sociais.





A resposta que o alcalde ofreceu a este desprezo e a este despropósito demostra que non está á altura do cargo, nin da maioría que ten. Recibimos unha chamada dun traballador municipal asegurando que non enviaran os convites por un erro humano. Os erros existen, son naturais e todos nos equivocamos. O singular da chamada é que o traballador municipal dixo que fora el mesmo quen esquecera enviar o convite para que a oposición puidera participar no acto. Isto é o inaceptable. Un alcalde de verdade tería asumido a responsabilidade, tería chamado á oposición recoñecendo e asumindo o erro, fose de quen fose. Un político serio, un alcalde dunha cidade importante tería que ter percibido que non estaban os grupos da oposición nun acto importante e tería que ter, cando menos, preguntado que pasou e corrixido a situación. Despois de todo, era a propia alcaldía quen tiña que enviar os convites. Pero ao alcalde Vilagarcía non lle resultou raro.





Resulta tremendo e inaceptable o desprezo da oposición e o xeito en que Varela se agacha dos seus erros. Nin Fole, nin Gago, nin Rivera actuaron nunca desta forma. Vilagarcía non se merece as formas e maneiras de Alberto Varela. Ningún encargado pon diante dos canóns a un traballador. O alcalde é o máximo responsable por algo. Non só para saír nas fotos de todas cantas actividades se lle ocorren. O alcalde non está só para cobrar máis que calquera funcionario. Está para ser responsable e asumir os erros.