Van alá oitenta anos daquel 10 de marzo de 1944, data na que vía a luz en Bos Aires o Sempre en Galiza de Afonso Daniel R. Castelao, publicado da man da editorial As Burgas. Unha obra que recolle as ideas chave e senta a proposta doutrinal do nacionalismo galego. Nun principio, Castelao concibiu o libro baixo o título “Co pensamento en Galiza”, como pode verse no manuscrito conservado no Museo de Pontevedra, datado en 1943 e dedicado á memoria de Alexandre Bóveda.



Esta magna obra, recolle aspectos de relevancia política significativa como a definición de nación, a explicación de que Galiza é unha nación ou como a súa autodeterminación só pode vir dunha auténtica federación de nacións ou da plena independencia das mesmas. Cuestións que, con todo, supuxeron que o que deu en converterse na “biblia do nacionalismo galego” tivese que afrontar unha longa travesía de censura franquista, chegando os primeiros números aquí de maneira clandestina; e mesmo producindo edicións capadas para furtar a censura do réxime ditatorial, ata as versión actuais que mostran unha obra referencial do nacionalismo galego do século XX, plenamente actual na que Castelao defende como eixo vertebral da alternativa galeguista a consideración de nación como suxeito de dereitos políticos en tanto depositaria de soberanía, a defensa dun modelo que cuestione a lóxica sistema do capitalismo e aposta polo antiimperialismo, como vía para unha nova forma de relación entre os pobos.



O relato final é suma de varias incorporacións, a comezar polo Adro con artigos que xa viran luz en A Nosa Terra, verbo da orientación ideolóxica e das estratexias enfrontadas no PG. Continúa logo con capítulos que apareceran como artigos co título xenérico de “Verbas de chumbo”, unha parte escrita nos anos da guerra e antes publicada no Nova Galicia, agás un título que se chamou Nós.



Castelao pensou en publicar isto como libro, cousa impedida polas circunstancia bélicas do momento, e logo actualizouno para se incorporar nas páxinas do Sempre en Galiza. De seguido vai unha especie de segunda parte “Verbas de chumbo” que Castelao escribiu nos tempos do exilio en Nova York e que finalizou no paquebote que o levou á cidade de Bos Aires.A edición orixinal finaliza co último feixe de capítulos, escritos nos anos da guerra mundial no que se albiscaba un triunfo dos aliados que levase á desfeita do réxime franquista e reflicte unha posición política pragmática e posibilista, de colaboración cos republicanos españois.



Anos máis tarde, na segunda edición, sumouse unha nova achega de textos escritos por Castelao en anos posteriores á primeira, de 1944, incluído o comezo do discurso Alba de Gloria pronunciado nun afamado teatro de Bos Aires o 25 de xullo do 1948.



O Sempre en Galiza responde á vontade da Galiza existir como pobo e, neste sentido, é unha aposta para exercitar na práctica un dereito, o da autodeterminación. Velaí a mostra deste seu pensamento que nos aporta unha publicación conmemorativa da Fundación Galiza Sempre. Reflexión viva e actual.