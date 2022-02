Vernos la cara

Está previsto que hoy jueves, día 10 de febrero, los que andamos a pie por nuestras calles volvamos a vernos, con plenitud, las caras al dejar aparcadas las mascarillas.





Se trata de una iniciativa gubernamental a la que se han adherido comunidades autónomas, entre ellas la de Galicia. De este modo dejamos de usar en ambientes abiertos el artilugio hecho con fibras especiales que durante muchos meses nos ha protegido del demoledor virus que se llevó tantas vidas de inocentes.





Al no tener que usar las mascarillas en la calle, siempre y cuando se mantenga la distancia de seguridad, volveremos a cruzarnos en las aceras a personas, desconocidas y conocidas, con las que nos llevamos encontrando durante tantos meses y de este modo volver a ponerles cara. Saber si se ha dejado barba, si se hicieron algún retoque facial o si se arreglaron la dentadura. Volveremos a conocer su forma de sonreír y los cambios en el rostro cuando conocen alguna noticia.





Soy partidario y defensor de la mascarilla. Por mi parte la seguiré usando siempre que denote posible riesgo, sobre todo cuando se producen acercamientos de personas y cuando entre en algún lugar cerrado. Por su puesto que en mi despacho la usaré, lo mismo que tendrán que hacer los que me visiten.





Y lo haga por precaución. No olvidemos que el virus sigue manteniendo a personas hospitalizadas, otros en cuarentena y todos los días se nos ofrece el parte de los que fallecieron.





No podemos seguir viviendo con miedo. Tenemos que recuperar dentro de lo posible nuestra vida. No como antaño pero bastante cercana la realidad. Sin olvidar que ahora nos está visitando una nueva ómicron que los especialistas llaman la silenciosa. En las calles donde no se pueda guardar la distancia de seguridad, mucho cuidado. El virus sigue ahí, sigue mutando y no avisa.