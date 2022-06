El leit motiv del PSOE en la campaña de las elecciones andaluzas es: ¡Que viene la derecha! Lo cierto es que las encuestas auguran que Juan Manuel Moreno puede ganar por una mayoría holgada.



Pero lo malo de despertar muchas expectativas es que no se cumplan, así que no estoy segura que los augurios de las empresas de encuestas señalando el triunfo del PP en Andalucía, sean lo que más convenga a Juan Manuel Moreno como candidato a seguir presidiendo el gobierno andaluz.



Según las encuestas Juan Manuel Moreno roza la mayoría absoluta mientras el bloque de izquierda va perdiendo fuelle. No sé si sucederá, pero si es así tampoco sería extraño. La cuestión es si el PP va a necesitar el apoyo de VOX.



Pero aún así, el problema de algunos dirigentes del PSOE, y no digamos de algunos ministros del Gobierno, es que realmente se creen que los ciudadanos somos tontos y que con agitar el espantapájaros de ¡qué viene la derecha!, el personal se va a asustar acudiendo despavoridos a las urnas para votarles a ellos.



Lo cierto es que desde la restauración de la democracia izquierda y derecha vienen gobernando el país, y no ha pasado nada. Lo harán mejor o peor los unos o los otros pero el país sigue en su sitio y la vida de los ciudadanos no sufre grandes quebrantos. Por tanto la agitar con el ¡qué viene la derecha! No solo no asusta a nadie sino que provoca indiferencia.



Por eso, en mi opinión creo que el PSOE con Pedro Sánchez en cabeza, se equivocan queriendo meter miedo a los andaluces ante la continuidad del PP en el gobierno de la Junta. Aunque viajo con cierta frecuencia a Andalucía no sé si el actual presidente Juan Manuel Moreno ha arreglado algunos de los problemas endémicos de Andalucía, pero lo que sí sé es que no los ha empeorado. Es decir, no ha hecho nada que haya provocado que saltara ninguna alarma.



En el ámbito de la Unión Europa, desde hace décadas se van alternando en la gobernación de los distintos países, tanto la derecha como la socialdemocracia, y eso forma parte de la normalidad, y los ciudadanos votan en función de sus intereses en cada ocasión.



No sé, pero tengo la impresión de que Pedro Sánchez es como uno de esos boxeadores que sigue lanzando puñetazos al aire en el cuadrilátero sin enterarse que en estos cuarenta años de democracia la sociedad española ya sabe que la alternancia en el poder no supone ningún drama.