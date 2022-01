Vilagarcía ou sobre a nostalxia

Non sei se se decataron, pero nesta vila chamada Vilagarcía de Arousa existe certa propensión á nostalxia. Non vou negar que a nostalxia é un sentimento que vai medrando a medida que nos facemos maiores, pero en Vilagarcía adquire un carácter común que se reflicte no número de asociacións e publicacións que se dedican á recuperación e difusión das imaxes de persoas, lugares e eventos do pasado. Só hai que facer un repaso aos likes e comentarios que reciben.





Algo terán que ver décadas de políticas urbanísticas deseñadas para borrar calquera pegada do pasado e que agora lamentamos mentres miramos con envexa os cascos históricos de Cambados, Caldas ou Pontevedra. Pero, aínda que o patrimonio é como esas marcas que facemos nas páxinas dun libro para regresar a unha pasaxe que nos gusta, que non se conserve non significa que a historia non permaneza aí para futuras lecturas e relecturas.





O 15 de setembro de 2023 celebrarase o 150 aniversario da primeira viaxe de ferrocarril de Galicia, entre os —naqueles tempos— municipios de Carril e Conxo. Este traxecto é parte da historia de Galicia e coincidiu cun período de florecemento da nosa vila. Dende Podemos-Marea da Vila, levamos tempo reivindicando a “Vilagarcía do tren” a través da dinamización do Museo do Ferrocarril e a recuperación da locomotora “Sarita”. Así llo reiteramos ao concelleiro de turismo, Álvaro Carou, nunha xuntanza en 2020 na que expuxemos o que significaría a volta da “Sarita” no 150 aniversario. Amosouse máis receptivo que cando en 2017 impulsamos unha moción ao respecto na que percibimos certa resistencia por parte do PSOE. A propia Xunta de Galicia rexeitouna aducindo a próxima reapertura da Fundación Camilo José Cela na que se atopa a locomotora en estado de abandono. Sen embargo, non moveu un dedo cando pouco despois, e tal como denunciamos, a locomotora “Sestao” foi trasladada dende a fundación a Ponferrada e un vagón de mercancías a Salamanca. Sendo así, pouco sentido ten que se rexeite a petición de Vilagarcía, cando outras pezas están xa fora de Galicia.





Isto se deduce da resposta do Goberno do Estado a unha pregunta do deputado de Galicia en Común, Antón Gómez Reino, na que explica que se está pendente dun informe do Concello de Vilagarcía para proceder a avaliar a solicitude. Desta vez, si que parece que o Concello abraza a nosa proposta, tanto é así que, en resposta a este mesmo diario, sinalan que a reapertura do MUFEVI está á espera desta decisión. Algo que soa a escusa, posto que a locomotora debería colocarse no exterior e, pase o que pase coa Sarita, o 2023 está cerca e Vilagarcía non debe improvisar nin tomarse á lixeira esa data.





Debemos salientar que cando falamos de converter Vilagarcía na cidade do tren, non falamos tanto do simbólico, senón do estratéxico. O tren debería protagonizar a transición cara unha mobilidade sostible que comunique o país. Como naquel 15 de setembro de 1873, Vilagarcía mantén unha boa posición de partida para que o ferrocarril vertebre o noso pasado cun futuro mellor. Aproveitémola!





* Membro de Podemos Marea da Vila