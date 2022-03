Vilagarcía ten praia

Vilagarcía é, posiblemente, o mellor lugar para vivir de Galicia, que digo de Galicia, do conxunto do estado e do mundo. Unha cidade con servicios, ben comunicada, cun tamaño humano e axeitado, con xente activa y proactiva, hai que dicilo en serio e en alto: Vilagarcía é mellor que Madrid, incluso ten máis liberdade.





O problema de Vilagarcía é que, como Madrid, non ten praia. Ou peor. Si que a ten pero nunca conta para nada. A praia é a eterna esquecida nos orzamentos e nas políticas municipais. A praia da Concha-Compostela debería ser un orgullo para todas as que vivimos en Vilagarcía. Pola contra, sempre acaba por ser un motivo de confrontación: que si o paseo, que se as piscinas, que si paus ou non, que se os servizos no areal.





Para que Vilagarcía teña praia e poida presumir dela no mundo só hai que estar seguro de que queremos que sexa así. Só temos que tratala como tal, como merece. Que necesita Vilagarcía para que a súa praia sexa referencia no conxunto do país? Sinxelo, algo de cariño nas políticas públicas. Non se entende que, ano tras ano, a praia non reciba investimento municipal e acabe ofrecendo esa sensación de abandono que parece case irrecuperable.





O paseo marítimo é o centro neurálxico da vida social de Vilagarcía. Sería bo que estivese algo máis humanizado. Non estou a favor do cementado constante que están a facer. Pode parecer útil, pero é feo e quítalle personalidade e harmonía co conxunto natural. Necesitaría máis verde, máis sombra e algo de capa vexetal que en lugar de urbanizar acompase o espazo á contorna.





Sobre todo, temos que saber que queremos facer con esa parte da inmensa pradeira desaproveitada. Facer piscinas como pretendía o goberno non é unha opción asumible nin natural. Debería chegar contar con algún sistema de rego que mantivese a capa verde todo o ano e que, deste xeito, convertese ese espazo no maior parque do concello. Bastaría con manter a herba e colocar algunhas especies arbóreas que, sen ocultar o mar, proporcionasen zonas de sombra. Sinxelo, útil e sostible. A actuación serviría, ademais, para eliminar a praga do cadillo, que pincha as rodas das bicicletas, feridas nas mascotas ata o punto de que hai cans que foxen de pasear por ese espazo por esa planta. Se o alcalde non quere facelo por nós, sempre pode facelo polas mascotas.





Por último, hai que ocuparse da lámina de auga. Temos que eliminar todos os verquidos de xofre, derivar o emisario submarino que está no inicio do areal e delimitar os usos portuarios aos que permitan manter as condicións dignas da calidade da auga todo o ano. Tampouco estaría demais rectificar os erros e cambiar a terra que nos venderon por area. Por unha area que se pareza en algo a area de praia porque hoxe o que temos daría máis para unha horta. Vilagarcía precisa unha praia e a praia necesita a Vilagarcía. Se non coidamos a praia, acabará morrendo e acabando como o que é hoxe, un bulevar.