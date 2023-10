Vista gorda en Murcia, lo mismo que en Madrid Arena

Es el colmo que el Ayuntamiento de Murcia diera subvenciones a salas de fiestas sin tener licencia, cuando las administraciones nos dan mil vueltas pidiendo un sinfín de documento antes de conceder subvenciones, por muy pequeñas que sean. Hace falta que la justicia proceda contra el alcalde y propietarios que ponen en riesgo la vida de la gente. Esta negligencia costó la vida de 13 personas metidas en una trampa mortal. Un negocio muy conocido, montado con materiales potencialmente inflables y fuera de la ley. Hay que ser solidarios para denunciar antes de que ocurra la desgracia y votar a candidatos responsables que sepan gobernar las administraciones públicas para nuestra seguridad. Que no le den vueltas, el incendio de la discoteca de Murcia se debe a la irresponsables del gobierno municipal pudiendo evitar la catástrofe si cumpliera con su deber de cerrar las discotecas al no cumplir la legalidad . No basta con hacer requerimientos como dice ahora el gobierno municipal, tenían la obligación legal de rematar la faena, para eso es el Reglamento de Actividades Molestas Nocivas y Peligrosas que regula la seguridad de los establecimientos. Y aunque tuvieran licencia el Ayuntamiento tiene la obligación de hacer inspecciones cada poco para ver si siguen cumpliendo la ley, y si no la cumplen, pierden la licencia, cierre con precinto. Si algún establecimiento está funcionando sin licencia no es solo culpa del propietario, son más responsable el gobierno local por no hacer cumplir la ley. Si no fuera así, no sería necesario tener políticos en los gobiernos, bastaría con los funcionarios. Se eligen alcaldes que nombran gobiernos y delegados de los servicios, es el que tiene que vigilar el cumplimiento de las normas. El alcalde firma las nóminas, o persona en quien delegue para pagar todos los meses. Por lo tanto, es el alcalde el máximo responsable según la Ley de Régimen local.



Pero los partidos y ciudadanos cuando votan no miran que los candidatos a la Alcaldía estén preparados para ejercer el cargo. En la elecciones los votantes se dejan engullir y manipular por campañas de marketing pagadas por especuladores locales, y luego vienen estas desgracias porque los alcaldes están de paso y prefieren obedecer a caciques que les financiaron las campañas.



En el Ayuntamiento dicen “que actuarán con toda la contundencia contra los responsables”. De seguro que los abogados defensores de las víctimas harán lo mismo contra los responsables del ayuntamiento por dejación de funciones. Ahora es tarde, porque esa contundencia debieran hacerla antes precintando. Nos habrían ahorrado los muertos, heridos, además de los delitos cometidos y pérdidas económicas que ello acarrea, a unos y a otros. Esta ilegalidad tolerada suena a una extensiva corrupción en el ayuntamiento haciendo vista gorda.



Los alcaldes no son reyes. Su obligación hacer cumplir la ley aunque cueste. Recuerdo que en 1983 recién elegido alcalde, tuve que cerrar una pirotecnia al lado de una agrupación escolar con más 800 niños. Los propietarios, buenos profesionales. Aun así, no dejaba de ser un riesgo al lado de una agrupación escolar. Los propietarios, más de 20 personas, a pesar de haberle ofrecido otros terrenos gratis, se resistieron no dejándonos entrar en las instalaciones después de hacer todos requerimientos legales, y tuve que llamar a la fuerza pública del Estado para entrar, dado que la policía local no fue capaz, y me encontré con la oposición política y parte de la ciudadanía llamándome dictador. Más tarde al ver que explosionaron pirotécnicas por todo España con el resultado de docenas de muertos, luego me dieron la razón confirmada en las próximas elecciones. También sufrí una reprimenda por cerrar un pub entre otros, de un compañero de partido por no cumplir la ley. Pero puedo asegurarles que hay muchos negocios ilegales en mi zona por corrupción de políticos y funcionarios que sólo nos enteramos cuando hay una desgracia. Lamento que viniera una nueva ola de políticos sin proyectos que reinan pero no gobiernan. Un buen alcalde tiene que afrontarse a los problemas a tiempo. Hubo un Madrid Arena, y ahora Murcia. La justicia tiene el deber de actuar.