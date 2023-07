A ti, votante moderado do PP

Esta sociedade necesita un partido político de dereita moderada, europea, liberal e, aínda que certamente conservadora, que non sexa rancia e casposa. Necesitámolo todos, porque non é posible construír un proxecto común sen unha pata da mesa e hai moita xente neste país que sinte que esa opción sería a súa.



Tantas persoas que poidan pensar así, de entre as que eu coñezo a algunhas e entre as que teño algunha boa amizade, síntese orfos. E con razón. Un votante moderado de centro - dereita non entende o bochorno de estar validando censuras de obras de teatro, ataques ás minorías, a negación do valor da ciencia ou o retroceso nos valores da igualdade. Non comprende que o PP non fose capaz de apoiar a revalorización das pensións ao nivel que merecen, pois entende que o respecto polos maiores é fundamental na nosa sociedade. Tampouco entende por que o seu partido de referencia estivo en contra de acordos como a subida do salario mínimo cando ata a patronal asinou ese acordo.



O votante moderado do PP cre que o seu partido é mellor para gobernar, pero espera del unha proposta económica solvente e pública. Síntese enganado cando o seu líder agóchase para non ir aos debates e pregúntase, con toda a lóxica, se o seu partido abandonou a sensatez ao intentar gañar unhas eleccións pasándose un ano insultando ao goberno.



Ben sei que a eses votantes non lles gusta o presidente, e menos aínda algunhas decisións que se tomaron. Pero tamén sei que son conscientes de que unha pandemia condicionouno todo, e que o mundo vive tempos incertos nos que España está sendo un referente. Eses votantes si se senten representados cando somos líderes en Europa, e non comprenden que o partido ao que apoian case sempre pretenda afundir o país con tal de dicir que non funciona.



A ese votante, que podes ser ti, cóntoche o que lle digo aos meus amigos: enténdote. E non teño razón se quero contarche que hai bos ou malos, brancos e negros. Pero tamén te pregunto que pensarías se lle quitáramos os logos e as consignas aos debates e nos quedaramos pensando se queremos avanzar ou retroceder. A ti, que queres ao teu partido forte, non te gusta velo da man dos ultras. É o momento de darlle un aviso de atención, e esta vez é mellor votar a un goberno imperfecto que a unha oposición pasada de revolucións.