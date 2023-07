O voto pola verdade

Se algo era sabido hai xa algún tempo é que viviriamos a campaña máis sucia e bochornosa dende hai moito tempo na política española. Era natural porque xa foi así en 2009, en Galicia, cando non foi posible falar de nada que foran as mentiras sobre uns coches do Presidente da Xunta (por entón Emilio Pérez Touriño, o mellor presidente que tivo Galicia), acusacións infundadas sobre gastos públicos e outras lindezas que, co tempo, voaron pola súa inconsistencia. Era previsible que algo así ocurrise agora e aí estiveron un avión, as mentiras sobre acordos e os exercicios de escapismo lumbálxico.



Fronte a iso existen políticas, que poden ser discutibles ou non, que poden gustar máis ou menos, que cada quen pode considerar máis ou menos acertadas. Pero son políticas e decisións, que en economía fixeron recuperar a este país mellor que o resto de Europa (a menor inflación de toda Europa despois de Luxemburgo), que estableceron topes para o prezo do gas ante un encarecemento brutal, que subiron o salario mínimo como nunca na vida, que subiron as pensións conforme subo o prezo da vida e non con míseros céntimos para enganar. Son as políticas dos abonos gratuitos en tren, e foron as políticas que afrontaron a crise da Covid con ERTEs e non con despidos, como sucedeu en 2012 cando gobernou a dereita. Foron as políticas de aumento das becas para estudos, ou da aprobación da lei de vivenda ou do dereito a unha morte digna.



Iso deberiamos pedir aos políticos, que tomasen decisións e puxeran a funcionar o seu modelo para poder discutilo, debatilo e que poidamos decidir en función dos resultados. Unha campaña non debera escoitar nunca a políticos mentir sobre o que votaron, promover o odio contra as minorías, xustificar a violencia machista con tal de obter algún sillón ou querer menosprezar a unha rival por como se maquilla. Iso son barbaridades.



Por iso eu chamo a votar polo sentido común. O do domingo é un voto por un país limpo, decente, de progreso e na procura da igualdade. Porque as cousas non son perfectas, pero sempre debemos intentar que vaian polo camiño honesto e honrado da verdade.