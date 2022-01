¿Xacobeo? Ya si eso en 2027

esta semana leí con sorpresa cómo el responsable de la Concellería de Turismo de Vilagarcía declaraba públicamente que desde el gobierno local se van a poner ahora en marcha para aprovechar las potencialidades turísticas que ofrece el Xacobeo. Lo cual me lleva a preguntarme: ¿a cuál se refiere? Porque viendo que a estas alturas todavía están pensando, planeando y negociando, me imagino que para cuando hayan tomado alguna decisión ya se habrá terminado la prórroga del Año Santo en 2022 y, con suerte, podremos sumarnos al Xacobeo 2027. Si eso.



De lo que no hay duda es que Vilagarcía ha perdido la gran oportunidad de sumarse al extraordinario Xacobeo 2021-2022. Un Año Santo excepcional que, por primera vez en la historia, se ha extendido un año más y que tantos beneficios ha reportado a toda Galicia. Algo de lo que en nuestra ciudad no nos hemos beneficiado porque, en lugar de situarla en el lugar que se merece, el gobierno del PSOE lleva años condenándonos al ostracismo con su inacción en materia de promoción turística.



Mientras que en otros ayuntamientos de la comarca sí son conscientes de la importancia que tiene el turismo y apuestan por ello, resulta incomprensible e incluso triste ver cómo Vilagarcía palidece a su lado a pesar de ser la capital de O Salnés y ocupar un lugar destacado en la Ruta Xacobea Fluvial do Mar de Arousa y en su Variante Espiritual.



La actitud del gobierno local no puede contrastar más con la de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía, que el año pasado volvió a reactivar el tráfico de cruceros tras las restricciones de la pandemia y desembarcó a 2.876 personas en nuestra ciudad. Poniendo a su disposición todo tipo de facilidades y volviendo a demostrar así su apuesta por fomentar los numerosos atractivos de Vilagarcía y de todo su entorno. ¿Por qué no sigue su ejemplo Alberto Varela?



Lamentablemente, los socialistas vilagarcianos parece que siguen el patrón de su partido a nivel estatal y autonómico en cuanto al Xacobeo. Porque de todos es sabido que el compromiso del Gobierno central con el Año Santo ha brillado en todo momento por su ausencia e indeterminación (sobre todo en lo que se refiere a la inversión económica). La Xunta, en contraposición, sí se ha volcado en la promoción del Camino de Santiago; detectando la oportunidad que esto supone para nuestra economía en un momento tan delicado para el turismo.



Porque por mucho que digan algunos alcaldes del PSOE, la prolongación del Xacobeo al 2022 sí es un poderoso motor de recuperación para que Galicia aproveche los recursos de cada lugar y aporte riqueza a todo el territorio. Los 180.000 peregrinos que caminaron a Santiago el pasado año y la manera en la que esto contribuyó a la revitalización del turismo en la comunidad así lo avalan.



Es una pena que Alberto Varela no haya sabido revertir estos beneficios en Vilagarcía y especialmente en los tan damnificados sectores de la hostelería y el comercio local. Así que, como deseo de año nuevo, espero que nuestro alcalde rectifique y, de una vez por todas, ponga a nuestra ciudad en el lugar que se merece como enclave turístico de referencia. Porque en Vilagarcía, como en el resto de Galicia, el Xacobeo sí existe.



Diputada del PPdeG en el Parlamento de Galicia