“Zorra” e as mulleres palestinas asasinadas

A falta de debate no movemento feminista os últimos anos, amais de seguir a axenda de avances e logros institucionais que levabamos tempo reclamando e a polarización sobre os carnés de feminista e o falso borrado das mulleres; estes meses evidenciouse un consenso claro: o debate non é “Zorra”, son as mulleres palestinas asasinadas.



“Zorra” (título da canción que representa ao Estado español en Eurovisión) é un exemplo de pór o foco en debates do pasado xa superados, “si, somos unhas zorras”, desviando a atención do que nos urxe e importa unha vez máis. Esta é unha práctica moi habitual do patriarcado, de escoller as nosas conversas, onde os medios de comunicación elixen onde colocarse. Nosoutras dixémolo claro: “das mulleres, das crianzas, do xenocidio… diso queremos falar”.



O feminismo é sororidade universal e por iso ensínanos a berrar “non serei libre, mentres existan mulleres sometidas”, como dicía Audre Lorde.



O 2023 tamén foi o ano do acabouse e o consentimento, do mellor Ministerio de Igualdade que levou a cabo a Lei do Si e Si e a Lei Trans. Aprendemos que o noso benestar precario non pode sosterse sobre a explotación e a miseria das nosas veciñas, doutros pobos e de outras vidas. Remataron os privilexios, acabouse.



O dato da última macroenquisa de violencia contra a muller, a de 2019, afirmaba que só se denuncian un 11,1% das agresións sexuais no noso país. A condena a Dani Alves (home heteronormativo e privilexiado) foi un precedente para todas, onde a sentencia ataca un a un os argumentos da súa defensa os cales perpetúan a cultura da violación e a revictimización.



Este 8 marzo desexamos que o feminismo sexa consciente do auxe da extrema dereita, que ameaza as nosas vidas e liberdades, as nosas compañeiras migrantes, as nosas compañeiras trans, discas, crianzas,... O feminismo nútrese da loita de todas as mulleres, das mulleres cis e das mulleres trans, da diversidade, con menos carnés de feminista e máis paz para todas:



Acabouse o colonialismo militarizado, racista e xenocida.