El alcalde de A Illa, al Hospital con una clavícula rota al verse envuelto en una trifulca en el San Julián

El alcalde de A Illa tuvo que acudir al Hospital do Salnés con una clavícula rota tras verse envuelto en una trifulca durante la noche de celebraciones del patrón del municipio, San Julián.



Fue en la zona de O Regueiro, sobre la una de madrugada del sábado al domingo. El regidor, al parecer, acudía con un grupo de amigos a un local hostelero y en el acceso se cruzó con un vecino que llegó a recriminarle algún tipo de asunto. El propio primer edil, Carlos Iglesias, explicaba este domingo que comenzó una discusión en la que habrían salido a relucir “cousas que curiosamente non teñen que ver comigo”. Afirma que la otra persona “estaba nerviosa” pero concede que “eu tampouco lle din a razón en todo, como aos tolos”. Según la versión del regidor, “nunha destas, colleume pola solapa e tiroume ao chan”. Fue una “caída inesperada, non me deu tempo a opoñer resistencia”. Algunos vecinos indican que se llegó a formar una trifulca en la que también entraron otras personas que estaban en la zona, pero sin que finalmente las cosas fueran a mayores.



El regidor afirma que terminó marchándose del lugar con los amigos que lo acompañaban, a su casa. No fue hasta la mañana siguiente que notó que el dolor del hombro no cesaba, por lo que un familiar lo trasladó al Hospital do Salnés, donde confirmaron que tenía la clavícula rota. Ahora, con el parte de lesiones, confirma que presentará denuncia. “Estas cousas non se poden deixar pasar”, lamenta con cierta amargura por lo sucedido. Iglesias intentará “facer vida normal”, manteniendo sus ocupaciones, a pesar de tener limitada la movilidad del brazo.



Este Diario intentó contactar con la otra persona implicada en la riña, pero por ahora no fue posible poder hablar con él para obtener su versión de lo ocurrido.