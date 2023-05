Las bases del BNG decidirán el acuerdo de gobierno en Caldas

Nacionalistas y socialistas tendrán que hablar en Caldas. La formación que lidera Juan Manuel Rey se dejó más de cuatrocientos votos con respecto a 2019, convirtiendo al PP de Fernando Pérez en la fuerza más votada y perdiendo un concejal que los aleja de la absoluta que ya no tenían en el mandato saliente.



La pelota está en el tejado del BNG, que todavía no tiene tomada una decisión. “A asamblea do BNG é soberana e terá que decidilo e reflexionar sobre os resultados”, asegura Manuel Fariña, que incide en que “as opcións son moitas”. En la anterior ocasión, la formación optó por votarse a sí misma. Esta vez, dicha opción acabaría por darle la Alcaldía al Partido Popular. En cuanto a sus propios resultados, el portavoz nacionalista asegura que consolidan su proyecta y que dejan claro que “a equipa do BNG veu para quedar”.



El candidato a la Alcaldía de Caldas, Manuel Fariña, afirmó ayer que los quince puntos del programa del BNG es un “compromiso de acción, un contrato coa cidadanía” para transformar la localidad en un “concello onde se poida traballar e dea gusto vivir”.

Entre sus propuestas, destaca abrir las pozas de A Tafona, poner en valor el Campo da Torre y la Plazuela, mejorar las instalaciones deportivas o fomentar “o desenvolvemento económico e o emprego, apostando polo comercio local e a industria”.