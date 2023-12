El bipartito de Cesures renuncia a la subvención para A Prazuela y carga contra el gobierno de Seage

El gobierno local de Pontecesures, que lidera la nacionalista Maite Tocino en coalición con el PSOE, acaba de tomar “unha difícil decisión”: La renuncia a la subvención para la reforma de A Prazuela, delante de la iglesia San Xulián. Se trata, en realidad, de un problema heredado del mandato anterior, ya que los trabajos, explican fuentes municipales, deberían estar ya finalizados a estas alturas.



Tocino carga contra el anterior ejecutivo, presidido por Juan Manuel Vidal Seage, del Partido Popular, al que acusa de “incapacidade” para tramitar los permisos y entregar la documentación.



A día de hoy, y pese a los intentos, la regidora considera imposible salvar la ayuda, que concedió la Diputación en el marco de ReacPon. “Non hai marxe; seguir adiante sería un despropósito”, apunta.

Cuadriplicar la aportación municipal

Tocino no duda a la hora de hablar de “neglixencia” con respecto al ejecutivo de Vidal Seage. Desde el Concello de Cesures señalan que el PP dejó “correr todos os prazos” y no contestó ninguno de los requerimientos de Patrimonio, que tuvo que pedir tres veces la documentación, explican, para emitir su informe sobre el proyecto. El visto bueno del departamento de la Xunta llegó el 19 de mayo de 2023, a escasos días de las elecciones municipales. Fue entonces cuando el Concello aprobó la actuación y la remitió a la Diputación. El bipartito BNG-PSOE pidió nuevas ampliaciones de plazo para la obra, que debería estar terminada a 31 de diciembre, pero al ser el único municipio que no tiene ni iniciados los trabajos la única solución que ofrece el ente provincial sería tener ejecutado el cincuenta por ciento antes de que acabe el año y una nueva subvención de 60.000 euros para lo que quede por hacer, así como multiplicar por cuatro la aportación municipal. Tocino decidió dejar para más adelante la obra y acusa de “neglixencia” y "deixazón de funcións" al PP de Seage.