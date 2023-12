El BNG explica en el mercado el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez

El BNG de Vilagarcía salió ayer a la calle para repartir folletos informativos entre los ciudadanos en los que explican el pacto de investidura entre su formación, a nivel nacional, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.



Los nacionalistas, encabezados por el portavoz local Xabier Rodríguez, estuvieron por el mercado, donde defendieron que dicho acuerdo “permite desbloquear algúns dos problemas sociais e económicos e colocar Galiza no mapa e no debate político sobre a cuestión nacional”. En este sentido, Rodríguez destacó “a magnífica valoración” que está produciendo tanto el acuerdo como “o papel do BNG no Congreso dos Deputados”, así como “a necesidade de contar cunha forza nacionalista” que “non se somete a ningúnha directriz allea aos intereses do noso país”.