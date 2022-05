Cambados pelea contra los excrementos caninos con multas y una campaña de sensibilización

Cambados se ha propuesto erradicar las conductas incívicas de dueños de perros que no recogen sus excrementos con una nueva ordenanza, que contempla sanciones de hasta 500 euros, y la campaña de concienciación “Pisala non trae sorte”, que incluye cartelería, folletos y el reparto de unas 600 bolsitas de basura.



El alcalde, Samuel Lago, explicó que con ella pretenden “axudar a facer as cousas ben” y que serán “flexibles” en un primer momento, pero después, “non quedará máis remedio que recurrir á sanción para os que non entendan que ter un can é unha responsabilidade”. También indicó que, a pesar del elevado número de mascotas existentes en la localidad –un censo no oficial contabilizó hace años más de 3.000– no es un problema preocupante, pero sí de necesaria actuación.



Para poner en marcha esta iniciativa cuenta con la colaboración del Refugio de Animales de Cambados, lo que “é un claro indicio de que non se atenta contra os propietarios de cans, todo o contrario, os que fan ben as cousas son os máis prexudicados porque xérase un malestar e cúlpase a todos por uns poucos”, añadió el regidor cambadés.



La problemática se registra sobre todo en la zona de O Pombal y en zonas ajardinadas e incluso tienen localizados a dueños que “miran, e se non os ve ninguén, marchan sen recollela”, apuntó la presidenta de la protectora, Olga Costa.



Tanto ella como Lago indicaron que, al contrario de lo que se piensa, los excrementos en zonas verdes “non é un fertilizante, é un foco de enfermidades” porque pueden contener parásitos intestinales y acabar en los hogares al pisarlos. Además de la “mala imaxe” y las “molestias” que supone en el uso y disfrute de estos espacios públicos.



En cuanto a la ordenanza, Lago detalló que está redactada y esperan tenerla aprobada en dos o tres meses. La cartelería se repartirá por el municipio en farolas y puntos sensibles y la Policía Local será la encargada de controlar.