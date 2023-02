Fajardo acusa al gobierno de Varela de los "pésimos" datos de empleo

El grupo municipal de Vilagarcía en Común- Esquerda Unida culpa a la “desidia” del gobierno local socialista de los “pésimos datos de emprego” en el municipio. Señalan desde la formación que lidera Juan Fajardo que, en municipios del entorno, registran una recuperación de puestos de trabajo que “deixan en ridículo” la gestión del departamento de Alba Briones.



“Demostran, unha vez máis, que a política de obras para as fotos non xera riqueza”, señalan desde VeC-EU, que incide que Vilagarcía está en el “furgón de cola” de la generación de empleo. Señalan que concellos mucho más pequeños, como A Illa, triplican a Vilagarcía en el porcentaje de recuperación de empleo.

Para Fajardo, la situación es grave ya que supone “outra demostración máis do abandono político no que está o Concello”. En este sentido, el edil de la oposición incide en que “cada vez que se publican os datos de desemprego, Vilagarcía está no fondo da lista da comarca e de Galicia”. Para el portavoz de VeC- EU, los datos demuestran “a nula utilidade política do grupo de goberno” y critica la falta programas de creación de empleo o de ayudas a parados.