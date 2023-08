La firma de un protocolo reaviva el fuego en el conflicto de los Bomberos

La firma de un protocolo entre la Xunta y las cuatro diputaciones para las negociaciones con el personal de los consorcios antiincendios acaba de reaviva el fuego entre los Bomberos y las administraciones. En la reunión estuvieron el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, y los presidentes de los organismos provinciales de Ourense y Pontevedra (Luis Menor y Luis López) así como los diputados José Ramón Riobóo y Pilar García, por A Coruña y Lugo.



El acuerdo, señalan desde la Diputación de Pontevedra, “fixa a vontade de traballar de xeito conxunto para aplicar a setenza do 28 de xaneiro de 2022 ao personal subrogado” de los consorcios provinciales. Para ello, señalan, el primer paso es la firma de un convenio colectivo que recoja las “mellores condicións” de los actualmente en vigor.



El proceso de conversión en fijos se iniciará en septiembre y los convenios colectivos entrarían en vigor en octubre de 2024. Señalan desde las administraciones que está pendiente el cambio a gestión directa en Ourense y que la subrogación debe hacerse en régimen de indefinido para, posteriormente, convertir al personal en fijo.

"As forzas sindicais representativas dos traballadores dos parques de bombeiros comarcais, que mantiveron reunións con representantes das administracións o 22 de xuño e o 13 de xullo, rexeitaron sumarse ao acordo, pese a que este recolle as súas demandas, así como o compromiso das centrais a restablecer a normalidade do servizo", señalan desde la Diputación de Pontevedra.





Un desplante

Muy distinta es, sin embargo, la versión de los Bomberos, que en un comunicado de todas las centrales señalan que, pese a que se les convocó a la reunión y se presentaron a las 9:30 en San Caetano, vieron "pasar a todas as autoridades convocadas" sin que les avisasen para entrar en la reunión. Después, y para su "sorpresa", vieron pasar a presidentes, diputados y conselleiro "por diante de nós, en dirección á porta de saída, cun simple saúdo de despedida".

Gesto que los representantes sindicales consideran un "desplante e un menosprezo" que buscaría, dicen, "desacreditarnos ante a cidadanía". Por ello, se dirigieron al gabinete de Vicepresidencia que les indicó, señalan, que "non contaban con nós alí para a reunión", pese a que estaban en la convocatoria.

En cualquier caso, el protocolo firmado consideran que no cambia nada. "Teñen a intención de negociar e de darnos algo que xa é noso por lei", apuntan con referencia a la fijeza. Asimismo, acusan a las administraicones de jugar "á ruleta rusa cos peches de parques de bombeiros", que acahacan a lo "mal dimensionado" dle servicio y a la "precaria" situación de los trabajadores.

"Queren agochar na convocatoria de folga a incapacidade manifesta dos consorcios para a prestación do servizo". Los trabajadores se muestran dispuestos a negociar. En el mismo mensaje inciden Xunta y diputaciones. Y en el mismo sentido se manifestó el alcalde de Vilagarcía y presidente de la Fegamp, Alberto Varela, que ya solicitó una reunión con el director xeral de Emerxencias, Santiago Villanueva.

"Tiven xuntanza cos representantes dos traballadores na que mostrei a miña preocupación. Vilagarcía ten, a diferencia doutros concellos, o plus do servizo municipal de Emerxencias propio, pero é certo que cando non temos esos recursos na nosa cidade, como o servizo de Bombeiros, pois desde logo se resinten as nosas reaccións a calquera problema", dijo Varela, que insta a Xunta y Diputación, "os que teñen competencia directamente", a que se sienten a negociar y eviten los "continuos peches" de parques.