García pide a Fajardo que haga llegar a la Unión Europea su "solución" para las personas sin hogar

La edil de Igualdade y portavoz del gobierno local, Tania García, considera que el portavoz de Esquerda Unida, Juan Fajardo, “frivoliza” con “un asunto tan delicado como son os servizos sociais e, especificamente, as persoas que carecen dun fogar”, por las críticas del concejal de la oposición sobre lo sucedido en el Balneario.



“Despois de dúas décadas na política municipal, xa vai sendo hora de que o representante agora de Esquerda unida, e antes de distintas siglas, visite por unha vez os Servizos Sociais do Concello para coñecer, de preto, como funcionan: A lexislación, os protocolos, os profesionais, as competencias do Concello, a colaboración entre administración coas ONGs, as demandas dos usuarios...”



García Sanmartín, que tira de currículum para señalar que es titulada en Traballo Social y tiene más de 25 años de experiencia en este ámbito, le espeta a Fajardo que "autoproclamarse de esquerdas é moito máis que gastar camisolas con lemas máis ou menos afortunados".

En este sentido, García sugiere a Fajardo que si tiene una solución al problema del sinhogarismo “o que debería facer alguén tan preocupado polos menos desfavorecidos é non mirar cara outro lado, gardándoa para si por se algún día chega a ser goberno”. La edi cree que “o lóxico sería compartir ese coñecemento non xa co Concello ao que pertence, senón co goberno da Xunta, do Estado e mesmo da Unión Europea”. Mientras tanto, asegura la socialista, “o goberno local seguirá reforzando os servizos sociais, como vén facendo nos últimos oito anos, e buscando unha solución habitacional a aquelas persoas que queiran facer uso das alternativas que lle ofrecen as administracións públicas ou as entidades colaboradoras".