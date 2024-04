El IES Félix Muriel alberga una jornada sobre un proyecto transnacional de mejora de la atención a personas con Alzheimer y demencias neurodegenerativas

El IES Félix Muriel de Rianxo fue escenario en la jornada de hoy de la primera jornada del proyecto transnacional Erasmus+ “Care4you” en la que se dieron cita diversas entidades sociales en el campo de la atención a personas en situación de dependencia, como Agadea, Bata, Asociación Down Galicia, Fundación Estel Llevant, Andaina pro saúde mental e A Creba y formadores, liderados por responsables del instituto rianxeiro, personas cuidadoras y familias. El proyecto Care4you se presenta como una iniciativa ambiciosa que busca mejorar la formación en atención sociosanitaria, especialmente, para personas con enfermedad de Alzheimer y otras demencias degenerativas en el ámbito europeo. Para lograr ese objetivo, en esta primera sesión se crearon grupos de trabajo para estudiar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, y diseñar un nuevo perfil profesional, el del "auxiliar coterapeuta".

La jornada contó con la participación del director del IES Félix Muriel, Ramón Veiga,así como de la presidenta de Agadea Alzheimer, Isabel Gey, y el socio italiano Stefano Radaelli, de la entidad Mestieri Lombardia. Cada uno de ellos compartió su visión y compromiso con la mejora de la formación en este ámbito crucial. En la jornada de mañana tendrá lugar una ponencia del neurocientífico Carlos Spuch, del Instituto de Investigación Sanitaria que versará sobre “Novas fronteras na enfermidade de Alzheimer”, en la que dará a conocer hacia donde se dirige la investigación sobre estas patologías y cuáles son sus límites.

Será a continuación de la presentación programada para las once de esta mañana sobre el referido proyecto en el que entidades españolas e italianas abordan los desafíos en el campo de la formación específica profesional a personas en el marco del programa Erasmus+, en la que intervendrá el director xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria, Antón Acevedo, , además de alcaldes de O Barbanza y concejales de Servizos Sociais. En el tramo final de la joranda será Bartolomé Rico, director técnico de la Fundación Estel de Llevant el que disertrá en su ponencia sobre “Os dereitos e as persoas no centro”.