Podemos acusa a Varela de "desinterese" por el Preguntoiro

La candidata de Podemos- Marea da Vila, María de la O Fernández, acusa al socialista Alberto Varela de "desinterese pola praia do Preguntoiro". En este sentido, los morados desvelan un informe de Costas sobre la evolución del arenal que tildan de "decepcionante".

"É insuficiente e non corresponde ás expectativas xeradas", asegura la candidata a la Alcaldía de Podemos. maría de la O Fernández recuerda que en septiembre de 2022 el organismo estatal aseguraba que el Estudio de la Dinámica litoral de la playa de Vilaxoán era necesario para un diagnóstico pormenorizado de las acciones que generan el balance sedimentario actual de la unidad fisiográfica en su conjunto, considerando todos los elementos existentes".

Podemos cree que en la respuesta de Costas, que pudieron conocer a través de su diputado en el Congreso, Antón Gómez- Reino, no quedan reflejadas estas cuestiones, aunque también ve necesario conocer el estudio completo, por lo que María de la O Fernández insta al Concello a "mostrar interese por esta cuestión" y solicitar una reunión con Costas.

La candidata morada pone el foco en la "desidia" de Varela y recuerda que ya hace un año hablaba de gestionar una solución. "Como é posible que desde o seu goberno non se explicara nada relativo ao Estudo da Dinámica do Litoral do Preguntoiro", se pregunta María ed la O Fernández.