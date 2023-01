Podemos denuncia los continuos vertidos a O Con y apuesta por darle "protagonismo" al río

El grupo municipal de Podemos- Marea da Vila reclama al gobierno local que dé una explicación sobre nu nuevo vertido en Santa Mariña, afluente de O Con. La formación considera que existe “opacidade” en la información sobre los derrames a ríos y playas.



“A veciñanza está farta de ser testemuña das continuas verteduras no río do Con”, señala la edil de Podemos, María de la O Fernández. La última de las manchas, de dimensiones considerables, se registró en la tarde del jueves y tenía un color blanquecino. La formación insta al ejecutivo a explicar “as xestións realizadas para coñecer a procedencia e composición desta vertedura”.



Podemos incide en que son frecuentes los episodios de contaminación en el principal río de la ciudad. “Existe opacidade e negación por parte do equipo de Alberto Varela á hora de informar sobre as verteduras do río ou as praias”, señala Fernández, que considera que “desde o goberno local sempre se lle trata de quitar ferro ao asunto”. Frente a ello, desde la formación morada apuestan por “traballar” para unas aguas sanas. Podemos afirma “tener envexa” de otras vilas en las que el río “ten un verdadeiro protagonismo”