El PP de Vilagarcía acusa al gobierno local de "perder" una subvención de 100.000 euros

El grupo municipal del Partido Popular de Vilagarcía acusa al gobierno local socialista de perder una subvención que tenía concedida, de 99.500 euros, de una línea concedida por la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta.



Se trata de una ayuda en el marco de la Orde do 10 de xuño de 2022, para actuaciones en el área de influencia socioeconómica del Parque Nacional Illas Atlánticas, y que se destinarían al proyecto “mejora de espacios degradados, conservación de hábitats y eliminación de especies invasoras”, para repoblar 30 hectáreas de monte con especies autóctonas.



Esta subvención permitiría, además, eliminar plantas invasoras y mejorar caminos en Guillán, Cea, Pinar do Rei y A Rosa, en Carril. “Este é o reflexo do goberno socialista. Non teñen capacidade de xestión e impiden que Vilagarcía avance, facéndonos perder investimentos”, señala Ana Granja, portavoz de los populares.



Además, desde el PP inciden en que los socialistas que “lonxe de recoñecer o erro e desculparse, o goberno local ten o descaro de culpar á Xunta, como xa é habitual, para intentar tapar a súa ineficacia”.



Frente a esta actuación, el PP de Vilagarcía pone en valor las actuaciones de la Consellería de Medio Ambiente para eliminar eucaliptos en Cortegada y plantar especies autóctonas, limpiando todo el arena l y su entorno. “Lamentablemente os veciños sofren cada ano a incapacidade do goberno local para mellorar a súa vila e para xestionar as axudas doutras administracións”, concluye Ana Granja.